中風復健「6個月黃金期」後卡關　醫：經顱磁刺激可喚醒腦部

▲近年有多項證據顯示經顱磁刺激治療，可助已過復健黃金期的病人重振大腦神經活性。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

中風後復健常被認為只有6個月黃金期，不少家庭在半年後逐漸放棄積極治療，只能學著和後遺症共處。醫師說，常有家屬坦言雖不再抱期待，但仍想知道有無其他可能，其實根據近年的神經科學研究，大腦並非只在早期具修復能力，即使進入慢性期，透過經顱磁刺激（rTMS）療法，仍有機會「喚醒」腦部。

振興醫院復健醫學部主任級醫師蔡泊意表示，傳統復健透過反覆動作訓練讓大腦重新學習，但對於中風後一年以上、出現肢體無力或語言困難者，單靠練習恐進展有限，此時若能搭配rTMS，其直接作用於大腦皮質，有助調整神經網路活性，讓停滯的復健再次推進。

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根據臨床觀察，部分患者在接受適當定位與劑量的rTMS後，原本卡住的功能會再次進步，例如手部動作恢復、語言改善，或吞嚥及注意力提升，這類變化和大腦神經可塑性被重新啟動有關，使復健過程中的學習效率提高。

蔡泊意指出，rTMS為非侵入性治療，利用磁場在大腦產生微小電流，不會破壞腦組織，主要透過喚醒沉寂神經元、增加腦部血流及重整功能連結，提升復健效果。

此外，rTMS也被視為退化性疾病如失智症、巴金森氏症的輔助工具。蔡泊意說，現有藥物多以延緩病程為主，而rTMS著重於調整神經網路功能，影響的不只是症狀本身，也包含大腦運作方式，研究顯示可進一步改善整體表現。目前已知可改善症狀包括：

●動作遲緩。

●步態與平衡。

●注意力與執行功能。

●憂鬱與動機下降。

蔡泊意指出，rTMS的效果關鍵在於精準定位及個別化參數，一般建議在疾病發生1個月後介入，先進行約20次密集療程，再依反應安排後續治療；據統計，一年內顯著進步率約9成，超過一年仍有約8成患者可見反應，顯示即使中風多年，仍有機會持續改善。