大餐後體重狂飆？其實是水腫　4招快速回穩

▲吃大餐後體重上升，多半與水分滯留有關。（示意圖／視覺中國CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

不少人聚餐吃完火鍋或大餐後，隔天一站上體重計就崩潰，甚至開始懷疑減脂是否前功盡棄。對此，營養師珊珊表示，大餐後短時間內體重上升，多半與水分滯留與食物殘留有關，並非真正的脂肪增加，不必過度緊張，她也整理出「大餐後4招平衡術」，幫你快速調整，讓體態回到原本的節奏。

1. 多補充水分



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大餐通常重鹹、口味較重，攝取過多鈉容易造成水腫，建議餐後與隔天增加飲水量，可依體重乘以40毫升作為參考，有助於促進體內鈉的排出。

2. 攝取高鉀食物



鉀有助於平衡體內鈉含量，降低水腫情況，可多選擇奇異果、香蕉、菠菜或小番茄等食物，幫助身體恢復平衡。

3. 增加膳食纖維攝取

高纖蔬果能促進腸道蠕動，加速食物殘渣排出，建議多補充地瓜葉、空心菜、花椰菜或百香果等，有助於消化與排便。

4. 適度運動



透過運動消耗肝醣，有助於身體利用多餘的碳水化合物，減少囤積，可選擇騎腳踏車、游泳、滑步機或慢跑等中等強度運動。

珊珊指出，脂肪累積需要時間，單次大餐不會立即轉化為脂肪，與其極端節食或過度焦慮，不如透過正確方式調整身體狀態。

她也提醒，維持規律飲食與生活習慣才是長期管理體態的關鍵，偶爾享受美食並不需要過度罪惡，只要懂得事後調整，就能讓身體維持在穩定狀態。