▲ 40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

生活中心／採訪報導

隨著年齡增長，不少人開始感受到體力與精神狀態不如以往。過去能輕鬆應付的加班，如今卻容易疲憊；也有民眾坦言，氣色不佳時，需仰賴保養與化妝修飾。專家指出，這類變化可能與現代人常見的「隱性營養不足」有關。

外食比例高、作息不規律 營養偏食成隱憂

根據衛福部國健署資料，現代人長期外食、生活壓力大，加上作息不規律，容易出現營養攝取不均的情況。資深營養師王偉至指出，隨著生活型態改變，上班族三餐外食比例偏高，「營養偏食」的狀況已相當普遍，「像蛋白質、鐵、維生素B12，以及鈣質、維生素D等，都是常見攝取較不足的營養素。」

他表示，即使沒有明顯疾病，若長期營養攝取不均，仍可能影響日常精神與體力表現。進一步觀察發現，部分民眾在日常生活中，可能出現較易疲勞、精神狀態不佳等情形，進而影響工作效率與生活品質。

▲▼ 現代人外食比例高、作息不規律，容易出現營養攝取不均，進而影響體力與氣色表現 。（圖／記者王威智攝、記者姜國輝攝）

健康意識抬頭 「全營養」補給需求增加

隨著健康意識提升，越來越多民眾開始關注日常營養補充，從維生素B群、維生素C到葉黃素等產品，逐漸成為日常保養的一環。

王偉至觀察，近年市場也出現「全營養型補給」趨勢，強調多元營養素攝取，其中藍藻與綠藻等微藻類產品，因富含優質植物蛋白質、維生素及礦物質等成分，逐漸受到消費市場關注。

王偉至建議，日常仍應以均衡飲食為優先，若有補充需求，可選擇來源清楚、品質穩定的產品作為輔助。

挑選關鍵在來源與製程 品質差異影響大

面對市面上多元微藻產品，專家提醒，其品質關鍵在於培育條件，包括水源、環境與製程技術，都可能影響營養成分與穩定性。

營養師王偉至指出，綠藻因細胞結構較不易被人體利用，若透過適當製程處理，有助提升吸收效率，也建議消費者選購時，可優先留意是否具備專利技術、原料來源及相關品質認證。

以國內業者遠東生技為例，採用屏東大武山純淨水源進行微藻規模化培育，並透過「細胞壁膨爆法」專利技術提升吸收率，產品已行銷全球60多國，同時取得多項國際品質認證。

▲▼資深營養師王偉至建議，日常應以均衡飲食為主，若需補充營養，可選擇來源清楚、品質穩定的產品，例如藍綠藻等作為輔助。（圖／記者姜國輝攝）

「全營養」補給適合全齡補充 早藍晚綠維持活力

被美國NASA評為「超級食物」的藍藻，營養密度極高，含胺基酸、維生素B群、藻藍素…等多種營養素，很適合作為現代人忙碌生活的全營養補給。遠東生技全新升級的「鋅級藍藻錠」除了保有原本藍藻的豐富營養外，還含有鋅、硒、鉻，能幫助維持活力、提升保護力。

而綠藻含高達60%的植物性蛋白質、葉綠素、膳食纖維、維生素、礦物質及獨有的C.G.F.（綠藻成長因子）。遠東生技「鐵粉綠藻錠」同樣富含多種微藻來源營養素，包含鐵、鎂、B12，幫助調整體質，促進新陳代謝，維持好氣色。

補充方式因人而異 回歸生活習慣才是關鍵

在補充方式上，營養師建議應依個人生活型態與飲食習慣進行調整。有民眾會選擇「早藍晚綠」作為日常補給方式，但專家提醒，相關搭配仍屬個人選擇，應以均衡飲食為基礎。

他也指出，藍藻與綠藻含有不同營養成分，一般皆可作為日常營養補充來源之一，適用族群廣泛，但仍需視個人需求適量攝取。

更多產品資訊可至遠東生技官方網站：https://febicotw.pse.is/8yjqav

▲▼ 深耕微藻生物科技的遠東生技，採用屏東大武山純淨水源培育，建構大規模培養系統，產品外銷全球60多國，並取得SNQ國家品質標章、清真認證及USDA等多項國際認證 。（圖／遠東生技提供）