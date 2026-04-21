幸福堂進口「中國蒸籠紙」溶出試驗違規　法國肉桂粉重金屬超標

▲「幸福堂」報驗的中國蒸籠紙溶出試驗不符規定。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布邊境查驗最新結果，其中知名黑糖珍珠鮮奶品牌「幸福堂」報驗的中國蒸籠紙，溶出試驗不符規定，另還有「綠活企業有限公司」報驗的法國肉桂粉，檢出重金屬鉛、鎘超標，違規產品皆在邊境退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，「總裁國際有限公司（幸福堂）」報驗的中國蒸籠紙，以4%醋酸於95℃放置30分鐘，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣35ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以紙類與食品直接接觸面的部分為塑膠類，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，這批中國的蒸籠紙必須退運或銷毀，針對該公司在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

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根據食藥署統計，從114年10月13日至115年4月13日止，受理中國的「其他紙或紙板製的盤、碟、杯及其類似品，食品接觸面含其他塑膠材質」，報驗166批，檢驗不合格6批，不合格率3.6%，檢驗不合格原因為蒸發殘渣不合格。食藥署已從115年4月21日起至115年5月20日止，在邊境針對中國的「其他紙或紙板製的盤、碟、杯及其類似品，食品接觸面含其他塑膠材質」採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

▲「綠活企業有限公司」報驗的法國肉桂粉，檢出重金屬鉛超標。

另「綠活企業有限公司」報驗的法國肉桂粉，檢出重金屬鉛每公斤1.0毫克、鎘每公斤0.4毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鉛限量為每公斤0.3毫克，鎘限量為每公斤0.2毫克，這批法國的肉桂粉必須退運或銷毀。食藥署將針對「綠活企業有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。