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郭智輝驚罹膽管癌！醫示警「隱形癌王」5大徵兆：早期不明顯

▲▼內閣異動已成定局，被外界點名極度不適任的經濟部長郭智輝在立法院被媒體堵訪時，並未對個人去留發表看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲前經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

前經濟部長郭智輝20日自曝確診「膽管癌」。他透露，年輕時得過B型肝炎，因此肝臟比較脆弱，這次腫瘤就長在肝臟，可怕的是不會痛，完全看不出來生病。也讓他深刻體悟到預防勝於治療，並呼籲30歲國人就要健檢以及早治療。醫師施凱倫指出，膽管癌早期無明顯症狀，一旦出現黃疸、茶色尿或灰白便等明顯症狀才就醫，往往已錯失開刀黃金時機。

膽管癌的發生率、存活率與俗稱癌王的胰臟癌相差無幾，因此也被稱為「隱形癌王」。根據國泰醫院網站衛教資訊指出，膽管癌分為「肝門型」及「周邊型」兩種，前者即使腫瘤很小也可能造成阻塞性黃疸，後者往往像肝癌一樣在肝臟內形成一個病灶佔住部分肝臟，直到末期才會有黃疸之症狀，但「不論是哪一型，預後都很不好」。

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彰化基督教醫院肝膽胃腸科醫師施凱倫於衛教文章中寫道，肝臟除了肝細胞外，內部布滿如水管的通道稱為膽管，人體消化食物的膽汁從肝臟製造後經由膽管運送至膽囊儲存，最後排到十二指腸消化食物，當如水管的通道發生癌變，即為膽管癌。

由於膽管癌早期並無明顯症狀，因此要早期發現相當困難，施凱倫解釋，一般膽管癌的症狀包括體重減輕、食慾減少、皮膚變黃（黃疸）、小便顏色變深（茶色尿）和大便顏色變白（灰白便），但如果已經有明顯症狀才就醫治療，往往都已過了能開刀的黃金時間，錯失治療良機

至於膽管癌的發生原因，施凱倫說明，目前仍未知，因此難以進行有效預防措施，目前只知若患有肝內結石患者，該部位發生病變機會較高，故有肝內結石的患者，有時須提早接受肝葉切除手術以預防癌症產生。

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關鍵字： 膽管癌 郭智輝 症狀 肝臟 施凱倫醫師 國泰醫院 衛教

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