實戰嫩女友前「DIY壞掉了」！110kg工程師心急求救　醫揭危機

▲工程師在家DIY狀況時好時壞，讓他不禁擔心實戰時女友會大失所望。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

泌尿科醫師陳鈺昕日前分享一名門診案例，工程師阿傑（化名）透過網路交到小10歲的女友，正值熱戀期的他，卻因平時飲食不正常、又沒空運動，體重直逼110公斤，導致平時在家「自己來」的表現就時好時壞。為了不想在緊要關頭時讓女友失望，他下定決心就醫求助。

「肥胖不只會影響健康，還會對性功能造成影響！」開業泌尿科診所院長陳鈺昕在粉專「恆昕泌尿科診所」指出，門診中常見的肥胖影響性功能問題，主要可歸納為5大面向：

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1. 勃起障礙（陽痿）：肥胖會造成體內慢性發炎，使血管失去彈性、硬化。血脂過高也會導致血管狹窄，使陰莖受到刺激時，無法獲得足夠血液完成充血，出現勃起困難或硬度不足。

2. 性慾降低：脂肪組織中的「芳香環酶」會將雄性激素轉化成雌激素，促使睪固酮濃度下降，除了性慾減退甚至還會影響精子品質。

3. 隱藏性陰莖：這是許多男性的視覺惡夢！因下腹部囤積大量脂肪，導致陰莖根部沒入脂肪中，視覺上覺得「變短了」，性行為時的有效進入長度也縮短。

4. 心因性障礙：肥胖易導致信心不足，對身材產生焦慮，進而誘發心因性勃起功能障礙。

5. 活動力下降：體重過重會讓全身血液循環不良，容易疲勞且續航力差，使性生活滿意度下降。

▲肥胖對於性功能影響深遠，千萬別輕忽。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

到底多胖會影響雄風？陳鈺昕提出「3項指標」供男性參考，只要符合1項，風險就會上升：

腰圍：超過90公分風險增加；超過102公分會直接影響荷爾蒙下降、性慾喪失。

BMI值：BMI大於30風險是正常人的3倍；若BMI大於35，高達80%男性會有硬度與持久度問題。

體脂肪率：男性正常為15～25%，若超過25%則屬肥胖，有性功能障礙風險。

針對肥胖引起的「垂頭喪氣」，陳鈺昕建議採取「生活調整為主、藥物與物理治療為輔」的綜合治療。他指出，研究顯示「體重減輕5～10%，可顯著提高血流效率並增加睪固酮」。此外，現代醫學還有「低能量體外震波」等非侵入式物理治療，能刺激海綿體新生微血管，提升硬度與持久度。

陳鈺昕提醒，台灣40歲以上男性中，有50%出現不同程度的勃起功能障礙，但僅一成多會求醫。他呼籲，肥胖常伴隨三高問題，這是導致陽痿的關鍵，務必同步治療並從根本修復血管健康。