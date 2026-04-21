小五弟「脖子黑一圈」洗不掉！　醫一看驚：恐是糖尿病前期

▲「黑色棘皮症」是胰島素阻抗的求救訊號。（示意圖，非本新聞當事人／蔡鋒博醫師提供）

記者李佳蓉／綜合報導

你家孩子的脖子總是黑黑的，怎麼洗都洗不掉嗎？這不是髒，恐是身體發出的危險警訊！小兒科醫師陳如瑩分享，診間來了一名國小5年級男童，低頭時可見他脖子後方那圈深色暗沉，像是沒洗乾淨的痕跡，但其實這叫「黑色棘皮症」，是胰島素阻抗的皮膚訊號。醫師示警，若不認真面對，未來恐面臨天天吃藥、打針甚至抽血追蹤的痛苦生活。

醫揭「黑色棘皮症」警訊 身體在求救了

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳如瑩醫師在粉專「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」分享這起案例，當時她輕聲告訴男童與家長：「這是身體在傳訊號給我們，告訴我們體內的血糖代謝可能出了一些狀況。」這席話讓爸媽深吸一口氣，原本沉默的孩子也露出擔憂眼神。醫師直言，這雖然還不是糖尿病，但若不介入，以後的路會走得更辛苦。

脖子和腋下那些「黑黑粗粗的痕跡」是什麼？陳如瑩醫師解釋，黑色棘皮症（Acanthosis Nigricans）是體內胰島素長期過高，細胞對胰島素漸漸「不買單」時出現的訊號。為了穩住失控的血糖，胰臟拚命分泌胰島素，過多的胰島素會刺激皮膚角質細胞增生，導致脖子後方、腋下或鼠蹊部皮膚變深、變厚，摸起來甚至粗粗的，這不是沒洗乾淨，而是「身體提早發出的求救信號」。

脖子黑一圈有救！醫教1招「1個月淡化」

陳如瑩醫師引述研究顯示，肥胖兒童中約有30～50%會出現黑色棘皮症；而在出現此變化的過重青少年中，近70%伴隨高胰島素血症，超過60%已有胰島素阻抗。美國糖尿病協會與兒科內分泌學會皆將其視為篩檢的重要警訊，因為這預告了整個代謝系統正在承受巨大壓力。

「但這個狀況，是可以改變的！」陳如瑩醫師帶給家長一絲希望。她表示，黑色棘皮症不是判決而是警訊，只要透過飲食調整、規律運動與控制體重，讓體內胰島素濃度降下來，皮膚就有機會恢復正常。該名案例在1個月後回診，脖子顏色明顯變淡，眼神裡也多了一份自信。醫師呼籲，越早介入，孩子要走的路就越短、也越輕鬆。