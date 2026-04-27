她「不吃早餐精神好」卻狂被同事唸！醫見地雷：一早就讓血糖衝高

▲醫師強調，早餐的內容物才是決定健康的關鍵。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你有吃早餐的習慣嗎？一名30歲女子近日因「要不要吃早餐」感到非常困擾，她向醫師坦言，自己平時不吃早餐反而精神很好，卻常被同事碎念「不吃不健康」，讓她壓力爆大。對此，家醫科醫師李思賢指出，其實不用過度擔心，並引述研究強調：「吃什麼」永遠比「什麼時候吃」更重要。

李思賢醫師在粉專分享該則門診案例，這名女患者因為不吃早餐頻頻被同事關心，但她觀察發現，同事口中所謂的健康早餐，多半是早餐店常見的三明治、漢堡、蛋餅或燒餅。醫師直言：「其實不用擔心，也不必因為這件事感到壓力。」

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李思賢醫師從科學角度分析，生理時鐘確實會影響代謝。他引述2022年發表於《Journal of Diabetes Investigation》的研究，透過「鉗夾實驗」發現，早上8點的胰島素敏感度確實比晚上8點高出將近33%。若單純從身體節律來看，「早餐＋午餐」的組合確實優於「午餐＋晚餐」。

「但這裡有一個很重要的前提：你的早餐吃什麼？」李思賢醫師表示，台灣早餐店的主流項目，清一色幾乎都是精緻澱粉的加工食品。他舉例，漢堡排內不全是肉，而是含有許多添加物；蛋餅除了蛋以外，餅皮也佔了很大比例，這類飲食反而是一大早就讓血糖衝高一波。

不吃早餐真的沒關係嗎？李思賢醫師再引述2024年《Diabetes and Metabolism Research and Reviews》的回顧研究指出，早餐的品質才是最重要的，而非吃與不吃。研究顯示，低營養密度的早餐在代謝表現上，其實並不優於空腹狀態。

最後，李思賢醫師給予該名女患者建議：如果你選擇不吃早餐，但午餐和晚餐都吃得很健康，真的不需要為此感到困擾。他提醒大眾，與其糾結進食時間，不如回歸本質：「吃什麼」永遠比「什麼時候吃」更重要。