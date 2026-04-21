男「砸10萬入珠30顆」害妻痛爆！醫勸全挖　他拒絕：捨不得啦

▲大哥入珠30顆卻弄痛太太，最後竟因「捨不得」只願挖10顆。（圖／高銘鴻醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

為了追求雄風，有些男人會在下體「入珠」，但過頭恐怕成為伴侶的惡夢。泌尿科醫師高銘鴻近日分享一則震撼案例，一名大哥豪砸近10萬在陰莖鑲入多達「30顆入珠」，未料弄巧成拙，親密過程中太太痛到不行，最後無奈求助泌尿科。然而，即便經過勸說，大哥竟因「捨不得」堅持只願取出10顆，讓醫師忍不住笑稱真是種「遺『珠』之『漢』」。

GG入珠30顆！醫勸全挖竟遭拒

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開業泌尿科診所院長高銘鴻在粉專分享，這名入珠大哥當時因太太愛愛時感到不舒服而無奈求診，檢查發現其生殖器裝載了30顆入珠，數量驚人。雖然強烈建議他全數移除，以避免伴侶疼痛或未來的發炎隱憂，但在協商後，大哥竟因「捨不得」與「當時花了不少錢」，最終決定採取折衷方案，僅拿掉1/3。

面對大哥對剩下的20顆珠珠仍有眷戀，高銘鴻直言：「以後可能還是會不舒服喔。」沒想到大哥仍感性回應：「捨不得啦。」

入珠恐整根爛掉！他同時「加粗鑲珠」慘壞死

事實上，入珠帶來的風險遠超乎想像。高銘鴻曾在衛教影片中呼籲，若入珠入得太深，珠子可能黏在筋膜上，加上珠子本身若帶有細菌，嚴重時甚至會導致「整根爛掉」。他也曾聽聞同時進行陰莖增大又入珠的極端個案，結果造成陰莖嚴重感染壞死，最後只能將花大錢做的異體真皮與入珠通通移除，一口氣拿了27顆出來，下場慘烈。

針對有網友好奇「入珠後是否更容易讓女伴高潮」？高銘鴻解釋，入珠後雖會增加刺激面積，但伴侶的感受非常兩極，「遇過一半病人說伴侶非常非常滿意，但也有人會覺得非常痛」。此外，他也提醒，入珠後不能馬上愛愛，通常需要休息1～2個月讓傷口復原，若真的要入珠，務必尋求合格店家以降低感染風險。

高銘鴻透過《ETtoday健康雲》呼籲，每個人對身體都有自主權，醫師也尊重入珠作為一種對身體的展示，但這種方法對身體恐潛在危害，行動前務必謹慎評估。