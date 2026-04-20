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《逐玉》上演失溫刮痧救命　醫直搖頭：恐更快休克

▲▼《逐玉》脫衣刮痧神還原小說名場面。（圖／翻攝自微博）

▲《逐玉》劇情上演脫衣刮痧。（圖／翻攝自微博）

記者趙于婷／台北報導

陸劇《逐玉》超夯，劇情引發高度討論，其中有一幕是女主角失溫導致寒邪入體，男主角便替她刮痧保命。對此，中醫師看了直搖頭，直指「失溫不應該刮痧，這樣的處理方式可能導致休克」，刮痧的本質是發散、洩熱、讓氣血往外走，而失溫的人陽氣已經不夠了，刮痧等於把最後一點「保命能量」往外丟。

中醫師周宗翰指出，失溫不是「冷」，而是快沒命，在中醫裡，這種狀態叫做「寒邪入裡」、「陽氣將脫」，當人體體溫持續下降，會出現四肢冰冷、發抖、意識模糊、昏迷、心跳變慢、呼吸變弱等，這時候，其實已經接近「休克邊緣」，真正的急救只有一個方向，就是「把陽氣救回來」。

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周宗翰說，刮痧的本質是發散、洩熱、讓氣血往外走，適合用在「感冒鬱熱在裡散不出、肌肉緊繃、氣滯血瘀、中暑」，失溫的人刮痧等於把最後一點「保命能量」往外丟，在這種情況下，不是治療，是加速惡化。

他強調，遇到失溫狀況，中醫方式可採用艾灸救命，用熱力直接把快消失的陽氣拉回來或強力溫補，當然也要全身保暖，重點就是讓身體回溫。

周宗翰提醒，如果真的失溫，第一重點就是「找遮蔽、擋風」，第二「濕衣一定要換」，第三「胸口、腹部、脖子優先保暖」、第四「補充熱量」，除了不能刮痧之外，也不能搓揉四肢和喝酒，會造成血液回流負擔和加速散熱。

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關鍵字： 逐玉 失溫 刮痧

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