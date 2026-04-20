失眠不是單一問題　醫揭「3大常見類型」腸胃不好也有關

▲醫師指出，春季容易出現春睏，作息擾亂的狀況。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

春季氣候變化劇烈，白天日照逐漸延長，但陰晴不定、溫差大且濕度偏高，容易影響人體生理節律。中醫師指出，此時常出現白天昏沉、精神不濟，甚至越睡越累的「春睏」現象，進而打亂作息，導致夜晚反而清醒、難以入眠，臨床也常見3大失眠類型。

中醫師徐瑋憶表示，春季日照時間不穩、陰雨天偏多，可能影響情緒與睡眠品質，甚至與季節性憂鬱或躁鬱症憂鬱期有關，而中醫觀點認為，當氣機運行不順、臟腑功能失衡時，就容易引發不同型態的失眠問題，常見「肝鬱氣滯型」、「脾氣虛型」和「肺陰虛型」。

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她指出，「肝鬱氣滯型」常見於壓力大、情緒緊繃或久坐族群，容易出現胸悶、多夢，甚至在凌晨1至3點醒來；「脾氣虛型」則多與腸胃功能不佳、飲食不規律有關，常伴隨食慾差、腹脹、疲倦與淺眠；至於「肺陰虛型」則與呼吸道疾病如過敏或氣喘相關，常見咳嗽、有痰與睡眠中斷等問題。

在調理方式上，徐瑋憶建議，可透過按壓特定穴位輔助改善，例如太衝、陽陵泉、足三里或膻中穴等，有助穩定自律神經、促進氣血循環。除此之外，建立規律運動習慣更是關鍵，每天散步30分鐘、每週累積運動量達150分鐘，並以微微出汗為原則，也有助提升身體與心理的調適能力。

失眠往往是身體發出的警訊，反映生活壓力或作息失衡問題。她也提醒，日常應增加日間光照，晴天可曬太陽約10至15分鐘，同時多親近自然環境，如公園、山區或海邊，有助放鬆身心，飲食與作息上則應避免睡前進食，尤其是睡前3小時內不宜吃宵夜。