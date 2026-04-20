嘴饞別亂吃！「8款止飢點心」低負擔又有飽足感

▲你是不是嘴饞時就想吃點心？選對種類才能減少負擔。（示意圖／視覺中國）



記者黃稜涵／綜合報導

你是不是嘴饞就想吃東西？但一吃點心就容易產生罪惡感。對此，營養師珊珊表示，其實適量選擇正確的點心，不但不會影響體態，反而有助於穩定血糖、避免正餐過量，她也整理出「8款止飢點心安心吃」，容易嘴饞的你趕快筆記起來！

1. 水煮蛋或茶葉蛋



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每顆約含7克蛋白質，能提供良好飽足感，是方便取得的高蛋白點心。

2. 鹽味毛豆



常見於便利商店，每份約含8克蛋白質，既有纖維也有蛋白質。

3. 輕卡沖泡飲



沖泡型點心方便快速，每份約含10克蛋白質，適合忙碌族群。

4. 牛奶蛋白脆片



方便攜帶，每份約含8克蛋白質，能作為隨手補充的點心。

5. 無糖豆漿



每盒約375至450毫升，含15至20克蛋白質，是高蛋白且低負擔的選擇。

6. 冰島優格



蛋白質含量高，每份約18克，能幫助延長飽足感。

7. 全脂鮮奶



小盒裝約230毫升，約含7.5克蛋白質，適合作為簡單補充。

8. 優酪乳



小瓶約200毫升，含約6.4克蛋白質，同時也能補充益生菌。

珊珊指出，挑選點心時應盡量避開高糖、高油的精緻加工食品，改以含有蛋白質的食物為主，有助於穩定血糖並延長飽足感。此外，點心熱量也需留意，建議控制在100至200大卡之間，避免影響整體熱量攝取。