指數正常也有風險　醫揭多數人早有「脂肪肝」嚴重恐變癌

▲醫師提醒，肝臟是沈默的器官，發生問題往往無聲無息。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

許多民眾習慣以GOT、GPT等抽血數值判斷肝臟狀況，認為「肝指數正常就代表沒問題」，但醫師指出，根據臨床觀察，即便抽血數值在標準值內，仍有近6成5的民眾，肝臟其實早已堆積了過多脂肪，且多數人都是慣性忽略，因為脂肪肝本身沒有症狀，但一旦發炎引爆，最終仍會導致肝功能指數飆升，嚴重恐演變成肝癌。

聯安診所超音波室主任楊建華指出，過去台灣人的肝病多與病毒性肝炎（B、C 肝）有關，隨著疫苗普及、公衛進步及抗病毒藥物進展已得到控制，但取而代之的是三餐外食、久坐、熬夜等不良生活型態所造成的現代職場「新肝苦」。

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別以為肝功能抽血沒紅字就是健康，真正的肝臟危機，往往隱藏在看似正常的數據表象之下。楊建華說明，根據聯安預防醫學機構2025年三萬五千多筆健檢大數據結果，肝功能指數（GOT/GPT）異常者僅占約 10%，但腹部超音波檢查檢出脂肪肝者竟高達64%。

楊建華直言，脂肪肝之所以常被忽略，除了本身沒有症狀外，更多是因為民眾心理上的「慣性忽視」，因多數民眾看到報告的直覺反應是可能是「因為最近吃太油、應酬多，且很多人都這樣，沒什麼大不了」，這種觀念正可能是最大的健康陷阱。

楊建華說，雖然在臨床實證上，脂肪肝與肝功能指數（GOT／GPT）異常不一定有絕對的因果關係，但長期放任不管，肝臟會因過度負荷引發慢性發炎，一旦發炎引爆，最終仍會導致肝功能指數飆升，並會陷入「脂肪肝→肝炎→肝硬化」的不可逆連鎖反應，甚至引發肝癌。

另外，在飲食上，營養師涂淑芬提醒，大眾常認為「不吃油」就不會有脂肪肝，這其實也是一個誤區，飲食結構失衡才是主因，攝取過多精緻澱粉與含糖飲料（特別是高果糖玉米糖漿），極易促進脂肪堆積，而蛋白質是合成「脂蛋白」的關鍵原料，若攝取不足，脂肪便無法順利運出，被迫滯留在肝臟。

肝臟是沈默的器官，無論是功能異常或脂肪堆積，往往無聲無息。楊建華建議，30歲以上者應定期健檢，並將腹部超音波納入年度固定檢查項目，日常生活中落實良好飲食習慣並搭配運動，可從每日5~10分鐘的簡單活動開始循序漸進。