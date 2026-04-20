門診20到40歲「慢性疲勞」病人變多　醫揭原因：很累但停不下來

▲你也正陷入白天很累，晚上卻睡不著的窘境嗎？（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

中醫師王大元發現，門診中越來越多20到40歲的族群深受慢性疲勞所苦，這種狀態並非單純過勞，而是一種身心靈同時失衡的表現。他直言，從現代醫學來看，這多與自律神經失調、睡眠節律紊亂及「下視丘－腦下垂體－腎上腺軸」長期活化有關，讓人陷入皮質醇分泌異常，處於一種「很累但停不下來」的狀態。

你是否也陷入「早上起不來、白天昏沉沉、晚上卻睡不著」的惡性循環？中醫師王大元在粉專分享，這類疲勞在中醫觀點多屬虛實夾雜。他詳細拆解原因，常見以氣虛為本，導致倦怠、水腫；血虛則會出現心悸與淺眠。此外，現代人壓力大導致肝氣鬱結，這三者交互影響，最終形成越睡越累的無力感。

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特別值得注意的是，現代人普遍面臨「神疲」的問題。王大元解釋，這是因為長時間用腦過度、接收過量資訊，不斷耗傷心血與腦力。他形容：「即使身體正在休息，大腦仍維持高度活化。」這正是導致睡眠品質下降、醒來依然覺得疲憊的主因。

「年輕人的氣血不會太虛，調理上不宜單純補！」王大元強調，針對這類個案，重點在於沉靜心神與推動氣血，特別是疏通肝鬱才是核心。他建議可透過中藥與針灸調整自律神經系統。

在生活習慣上，王大元呼籲應重啟自律生活，除了減少熬夜與過度用腦外，飲食也要避開冰冷甜食以免傷脾。他也提醒，每天多花半小時規律運動並不難，且要減少對外在刺激的依賴，文末更特別叮嚀：「咖啡不要喝太多！」