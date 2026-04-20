洗腎男帶40公斤重物追極光　醫：腹膜透析不必犧牲生活

▲陳德生長年洗腎，透過腹膜透析，仍可遠赴極地圓夢。（圖／陳德生提供）

記者邱俊吉／台北報導

長期洗腎的陳德生今年初帶著約40公斤透析用品，遠赴零下30度的加拿大黃刀鎮追尋極光，過程中仍規律進行腹膜透析並順利完成旅程，也讓外界看見洗腎並非只能受限於醫院；醫師說，腎功能一旦不可逆，若能選擇合適透析方式並規律監測，仍有機會維持生活品質與行動自由。

亞東醫院今舉辦透析衛教活動，為加強民眾對於腹膜透析的認知，邀請陳德生現身說法。他表示，他在國小就確診有慢性腎臟病，長期追蹤下，仍難避免腎功能惡化，29歲開始洗腎，而為兼顧工作與生活，他選擇腹膜透析，後接受腎臟移植，曾有9年時間維持穩定，但2021年腎功能又開始衰退，再度面臨洗腎，他仍選擇腹膜透析。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對今年的極光之旅，陳德生說，他在行程中安排固定時間回飯店換液，並每日將血壓等數據上傳至「亞東愛健康」系統，使醫療團隊可即時掌握狀況；他強調，洗腎未必要全盤改變生活，最好是透過調整、讓生活可以平順走下去。

亞東醫院腎臟內科主任楊如燁表示，洗腎是替代腎臟排除體內代謝廢物與多餘水分的方式，主要可分為血液透析及腹膜透析，前者需固定時間至醫療院所進行，後者則可於居家操作，彈性較高，適合需維持工作或活動自由度的患者。

此外，亞東醫院腎臟內科主治醫師徐愷翔說，腹膜透析有助維持心血管穩定，且治療可融入日常生活；在照護上，病友透過數位系統可每日上傳生理數據並接收提醒，有助醫療團隊於患者回診前掌握關鍵資訊，使診療更聚焦。

楊如燁指出，據統計，目前全台透析人口已突破9萬人，慢性腎病照護需求持續增加，而醫療端除強化早期介入與衛教，也逐步推動居家透析及整合照護模式，在安全前提下，將協助患者維持生活自主，減少疾病對日常的限制。

▲陳德生（左三）今出席亞東醫院衛教活動，分享腹膜透析協助他維持生活品質的經驗談 。（圖／記者邱俊吉攝）