年輕男中梅毒「雙手掌都水泡」！　醫示警5症狀

▲感染梅毒所引起的非典型症狀常常使人輕忽。（示意圖，非本新聞當事人／醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

皮膚科醫師黃星瑋近日分享一起震撼案例，一名年輕男子走進診間，全身布滿小圓形紅疹，部分區域甚至出現水泡，尤其雙手掌更是密密麻麻，看起來極不尋常。醫師直覺有異，進一步抽血檢查，答案揭曉竟是「梅毒陽性」，緊急示警梅毒有個經典外號叫「最偉大的模仿者」。

彰濱秀傳紀念醫院皮膚科主任黃星瑋在粉專「黃星瑋醫師 - 皮膚科偵探」分享，該名患者的皮疹分布與型態相當不典型，既不像單純濕疹也不像病毒疹。他解釋，梅毒的病原體是種叫做「梅毒螺旋體」的細菌，進入人體後會經由血液擴散到全身。

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黃星瑋醫師接著說明，梅毒的皮膚表現千變萬化，從玫瑰疹、丘疹到侵犯手掌、腳掌的水泡都有可能出現，因為型態多變，常常讓人誤判而延誤治療。

「有時候，皮膚不是單純的皮膚問題，而是身體在發出的警訊。」黃星瑋醫師直言，近年台灣年輕族群性行為型態改變，梅毒等性傳染病的確有上升趨勢。許多人對梅毒的印象還停留在過去，但其實它一直都在，且越來越常以「不典型」的方式現蹤。

黃星瑋醫師提醒，梅毒主要透過性接觸（陰道、肛交、口交）傳染，只要接觸到感染者的病灶或黏膜就有機會中鏢。他特別整理出梅毒的4個發展時期：

第1期：接觸部位出現「無痛性潰瘍」。

第2期（最易在皮膚科被發現）：全身紅疹，甚至長在手掌、腳掌，且通常不癢不痛。

潛伏期：看起來痊癒，但細菌其實還在體內。

第3期：恐影響心臟及神經系統。

黃星瑋醫師強調，梅毒本身並不難治，標準治療效果良好，前提是要被想到、被驗出來。他也列出以下警訊，呼籲民眾若出現相關症狀應立即就醫，不要自行當成過敏處理：

●手掌、腳掌出現紅疹。

●全身性但不太癢的皮疹。

●皮疹型態多變、看起來「怪怪的」。

●拖很久都沒好。

●曾出現無痛性潰瘍或不明原因淋巴結腫大。