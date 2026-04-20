首例陸配考進健保署　職務安排「不涉機密系統」

▲中央健保署外觀。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

陸籍配偶只要入籍滿10年，就可以參加國考及任公職，近期有一名陸配分發到健保署訓練，引發關注。對此，健保署證實，確實有一名陸配在署內做實務訓練，但並沒有交互核心業務，也不涉及機密資料核心系統，且根據報考的類別，屬於一般行政範疇，可安排不涉及機密系統的庶務職位。

健保署人事室主任宋蕙安受訪時表示，115年考試錄取人員確實有一名中（陸）配被分配到健保署做實務訓練，不過目前還沒取得正式公務人員任用資格，因為還在訓練期間，所以只進行環境介紹、資安教育、業務流程等基本教育訓練。

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宋蕙安說，有些系統會查詢到民眾資料，這些就比較機敏性，現在該人員還沒有系統權限，之後會看訓練成績才會決定是否任用。至於職位部分，她表示，依銓敘部和陸委會提供的法規做處理，他是考綜合行政職系，屬於一般行政範疇，所以可安排不涉及系統權限的職位，也不會接觸到投保和就醫資料。

另外，宋蕙安也強調，無論同仁是什麼身份，其實都有採取嚴格個資權限管理，除了一定要主管授權，且以最小化為原則，不僅會保留查閱紀錄、數位足跡，內部也會做定期和不定期的資安查核和銷毀機制。