減脂期也能小酌！「4招控卡」不怕熱量爆表

▲聚餐小酌也能控卡，掌握原則不怕熱量超標。（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

減脂期間想和朋友聚餐或下班小酌，卻又擔心熱量超標該怎麼辦？營養師珊珊指出，酒精每克約含7大卡，熱量接近油脂，若沒有留意攝取方式，確實容易影響體態，不過她也表示，不需要為了減脂完全戒酒，只要掌握原則，一樣可以在聚會中兼顧享受與控制，她整理出「聚餐小酌控卡4個關鍵方向」，讓你在微醺之餘，也能降低負擔。

1. 留意酒精熱量



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不同酒類熱量差異大，含糖調酒、高粱與威士忌屬於高熱量選項；紅酒、白酒為中等；氣泡酒與啤酒相對較低，但仍需控制份量，避免過量攝取。

2. 應酬前先墊胃



建議飲酒前先攝取蛋白質，例如水煮蛋、豆漿或牛奶，有助降低空腹飲酒帶來的刺激，也能減少暴飲暴食的機會。

3. 稀釋酒精濃度



可利用冰塊、氣泡水或無糖飲料調整酒精濃度，降低實際攝取量，同時也能延長飲酒速度，減少熱量累積。

4. 聰明選擇下酒菜



避免油炸、糖醋或勾芡類料理，改選烤肉串、毛豆等蛋白質食物，或涼拌海帶、小黃瓜等清爽配菜，能有效降低整體負擔。

珊珊表示，減脂並不等於完全剝奪社交生活，關鍵在於如何做出更好的選擇，透過調整酒類、控制份量與搭配適當食物，不僅能維持生活品質，也能避免熱量過度累積。

她也提醒，飲酒後身體代謝會優先處理酒精，容易影響脂肪分解，因此更應注意頻率與份量，只要掌握上述原則，就能在享受聚會氣氛的同時，讓體態維持穩定。