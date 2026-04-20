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「素食3菜色」內臟脂肪狂飆！營養師一看便當傻了：秒變吸油海綿

▲「素食3菜色」內臟脂肪狂飆！營養師一看便當傻了：秒變吸油海綿。(圖／營養師韋含授權提供)

▲素食便當中隱藏地雷，營養師揭密。（示意圖／營養師韋含授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

不少民眾因宗教信仰或健康因素選擇吃素，甚至覺得吃完後身心都清爽了起來，但小心落入隱形陷阱！營養師韋含分享，曾有個案開心分享「轉素」心得，沒想到一看對方的午餐便當，不僅有大量糙米飯，還配上炸豆包、加工素肉，以及泛著油光的炒青菜。她忍不住搖頭直呼：「這種吃法不但沒辦法打造易瘦體質，還會讓你的內臟脂肪悄悄飆升。」

營養師韋含在粉專列出該便當的「3大地雷」：首先是「糙米飯份量」，雖然糙米是全穀類，但本質依然是澱粉，若佔據餐盤一半以上空間，會造成血糖大幅波動，讓脂肪更容易堆積；其次是「炸豆包」，豆包本身雖是優質蛋白，但油炸後會變成「吸油海綿」，攝取過多劣質油脂會引發身體慢性發炎，進而拖累代謝效率。

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最後則是「素肉加工陷阱」，韋含營養師提醒，這類食品為了口感會加入大量油脂與黏稠劑，導致鈉含量極高，不僅增加腎臟負擔，更讓人離天然飲食越來越遠。

「別把糙米飯當成免死金牌，也別以為所有豆製品都是健康救星。」韋含營養師點評，追求健康的初衷值得肯定，但必須學會分辨什麼是真正的原型食物。她強調，當開始重視食物的品質與份量，那份輕盈感才不會只是心理作用，而是實實在在的身體轉變。

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關鍵字： 素食 便當 糙米飯 炸豆包 素肉加工肉 營養師韋含 飲食健康 內臟脂肪

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