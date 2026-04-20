不讓「狼醫」事件重演　台大醫院啟動全面性平風險評估

▲台大醫院今舉辦性別平等活動。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

台大醫院婦產部接連爆出醫師性侵女病患或利用公務上權勢，性騷住院醫師等事件。台大醫院今特別舉辦「性別平等與性騷擾防治宣導活動」，院方表示，再次對受害者表達深刻的歉意，一定會更嚴格執行規範，過去事情絕對不會再發生。院長余忠仁也強調，院內去年已引入國外的性平風險評估，讓各單位重新評估性平風險，可依結果重新調整工作流程。

今日活動台大醫療體系院長皆特別出席參與，院長余忠仁指出，院內對性別平等安全非常重視，醫院是醫療場域，對職場不法侵害事件，是完全零容忍，院內也有專線電話、信箱，提供隱密安全的申訴管道，同仁若遭遇相關事件，可以快速申訴，會盡快協助處理，且也提供院內3次和院外2次免費心理諮商，希望大家都可以清楚認知要互相尊重。

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余忠仁也提到，院方去年11月就引進國外的性平風險評估，目前已經有在使用，各單位可以重新評估發生性平風險有多高，如果屬於高風險者，可依照結果重新訓練或調整工作型態，例如同仁跟同仁接觸距離等。

台大醫院副院長、性騷擾防治及申訴處理委員會主任委員高淑芬指出，性騷擾事件包括院內同仁、患者等，都可以直接透過窗口申訴，權勢性騷方面也可以直接到人事室去申訴，院內就會做深入調查，管道是非常暢通的。

她也坦言，雖然院內發生幾次事件，但現在大家也對性平觀念越來越清楚，事件發生後，院內也立即調查以及宣導，目前院內已經達到基本共識，當然不一定很完美，委員會也會透過一系列活動宣導友善環境。

至於對患者方面，看診規範都有規定旁邊一定要有護理師，所以事件發生不是醫院沒有規範好，也是屬於個人行為，不過確實也要增加敏感性，因為相關受訓醫師也都會接觸到患者，要確定相關行為都有符合規範。

針對過去發生的性騷事件，高淑芬也再次致歉表示，一定會深刻檢討，接下來相關規範一定會更嚴格執行，對於可能有極少數醫師在個人行為上的問題，除了有完整的訓練規範之外，也會提高警覺性，過去事情在台大絕對不會再發生，希望能讓大眾重拾信賴。

台大醫學院院長吳明賢也強調，台大醫院是很好的就醫環境，今天各醫療體系分院院長都出席，代表院內對這件事非常重視，也有決心， 台大有全國最好的人才，希望內部環境可以成為幸福職場，不要因為有上下強弱關係，利用職權造成不好的事件。

他也特別提到，自己常跟學生說，要用慈悲心和同理心對待患者，對內部同仁也要用這樣的心態，達到平等跟尊重，相信台大醫療體系一定會創造平等尊重的職場文化。