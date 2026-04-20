瘦男血脂飆破3000！醫揭「致死率50%疾病」：能活著出院算幸運

▲楊智鈞醫師收治的2名個案皆因「急性胰臟炎」住過院。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

三高不一定只出現在肥胖者身上！心臟外科醫師楊智鈞日前分享診間病例，一名男子外表看起來瘦得像竹竿，沒想到報告一翻開，三酸甘油酯竟飆破3000 mg/dL，是正常值的20倍。另一名微胖男也因血脂破千，痛到掛急診，兩人雙雙因「急性胰臟炎」入院。醫師示警，此病若進加護病房「致死率恐飆破50%」，感嘆能活著出院都算幸運。

楊智鈞醫師在粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」分享，這名身材纖瘦的大哥坐在對面時，原以為他沒什麼代謝問題，結果報告數字驚人：三酸甘油酯超過3000 mg/dL（正常值150 mg/dL）、糖化血色素破10%、膽固醇也超過300 mg/dL。詢問之下，患者才坦言曾因肚子痛住院，被診斷為急性胰臟炎。當醫師問起是否不愛吃藥，大哥僅苦笑：「真的不喜歡。」

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類似的驚險劇本不僅一樁。楊智鈞醫師接著提到，另一位微胖的大哥也因三酸甘油酯破千住院，一開始以為是胃痛，自行買藥服用，直到痛到不行掛急診，才發現又是急性胰臟炎。醫師感嘆，這類患者都知道身體有問題，卻往往陷入「斷斷續續吃藥、身體斷斷續續壞」的惡性循環。

「能活著出院，也算一種幸運。」楊智鈞醫師直言，急性胰臟炎若惡化至住進加護病房，致死率有時超過50%。他觀察發現，許多患者並非不想治療，而是缺乏一個能坐下來好好討論、心裡能接受的完整計畫。針對這類失控的血脂，醫師與患者討論後採取血漿擴清（血液淨化）方案，目標是快速拉下血脂，再搭配合理的藥物與生活調整。

根據中國附醫官網衛教資訊顯示，急性胰臟炎會引起急性劇烈的上腹部或背部疼痛、噁心、嘔吐、發燒、心跳加速，嚴重合併症包括呼吸困難、心肺衰竭、腹水、腹腔膿瘍、胰臟壞死，造成死亡。一般致病的常見因素包括酒精與膽結石，其他如藥物、感染症、膽道阻塞，以及高血脂、高血鈣所引起的代謝改變。