26歲女「泡泡尿」洗腎　醫揭3警訊別拖了

▲醫師說，患者發現早上的尿液泡泡特別多。（達志／示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

腎臟科醫師洪永祥分享，一個26歲、外表健康、每天上班還會健身的女生，出現「泡泡尿」竟然在短短幾個月內腎功能掉到剩不到10%，最後必須洗腎，原來是因「紅斑性狼瘡」導致的「狼瘡性腎炎」。他提醒，一定要記住三個腎臟警訊，「泡泡尿且久久不散」、「水腫，尤其眼皮跟腳踝」、「血壓突然升高」，請立刻檢查不要拖。

患者肌酐值飆升到8.0，是尿毒症

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洪永祥在臉書表示，26歲的小雅（化名）原本正在籌備一場夢幻的婚禮，她是那種拼命三娘，加班、熬夜是常態；半年前，她發現穿高跟鞋時，腳踝有點腫，早上的尿液泡泡特別多，當時她上網查，網友說「那是壓力大、水喝太少。」

洪永祥指出，小雅信了，她買了紅豆水消腫，繼續為婚禮奔波；直到有一天，她在辦公室突然喘不過氣，被送進急診，「我看著她的報告驚呆了：肌酐值（Creatinine）飆升到8.0，是尿毒症。」

洪永祥說，小雅的腎臟已經萎縮硬化，那是不可逆的損害，婚禮取消了，原本該穿上婚紗的她，現在每周必須在洗腎室躺12個小時，她崩潰問，「我只是有一點泡泡尿，為什麼會變成這樣？」

▼醫師說，患者發現早上的尿液泡泡特別多。（達志／示意圖）



洪永祥提到，根據《American Journal of Kidney Diseases》 的文獻，年輕女性狼瘡患者若未在早期規範治療，進展至末期腎病的風險是常人的15-25倍；短短幾個月，她的腎臟幾乎被自己的免疫系統摧毀，最後只能開始洗腎。

「很多人其實早就有症狀，只是沒有發現」

洪永祥表示，「她問我一句話，我到現在都記得：『醫師，我還這麼年輕，為什麼是我？』。這個問題其實很多狼瘡腎友都問過，但更可怕的是——很多人其實早就有症狀，只是沒有發現。」

洪永祥指出，紅斑性狼瘡不是單純的皮膚病，也不是只有腎臟問題，它是一種全身性的自體免疫疾病，最經典的一個症狀，就是大家常聽到的——「蝴蝶斑」，在臉頰與鼻樑之間，出現像蝴蝶一樣的紅疹，很多人會以為只是過敏或曬傷，但其實這可能是狼瘡的警訊。

洪永祥說，除了蝴蝶斑，還有幾個常見症狀你一定要知道：

1、極度疲倦，怎麼睡都不會好。

2、關節痛，尤其手指手腕會腫痛。

3、掉頭髮，髮量明顯變少。

4、口腔潰瘍反覆發作。

5、對陽光特別敏感，一曬就惡化。

要救命，得先搞清楚這病是什麼

洪永祥提到，紅斑性狼瘡（SLE）是「自體免疫疾病」，簡單說，你體內的國防軍（免疫系統）發瘋了，分不清敵我，開始瘋狂攻擊自家人；而當這群瘋兵盯上腎臟，就是「狼瘡性腎炎」（LN）。

洪永祥解釋，腎臟就像是一個精密的「廢水處理廠」，裡面有200萬個過濾網（腎絲球）；在發病時，身體會產生大量「免疫複合物」，這些東西就像一團團黏糊糊的腐蝕淤泥，隨著血液死死地堵在濾網上。

洪永祥表示，這不只是堵塞，這團「淤泥」還會放火燒、腐蝕濾網，也就是說，你的免疫系統正在無差別攻擊自己的身體；而當這個攻擊落在腎臟，就會變成最嚴重的狀況——狼瘡性腎炎。

洪永祥指出，狼瘡性腎炎其實不是腎臟病「本身」，而是免疫系統失控，攻擊腎臟的結果；當免疫複合體沉積在腎絲球，就會引發發炎，長期下來腎臟結構被破壞，開始出現蛋白尿，這就是為什麼很多人第一個症狀就是「泡泡尿」。

洪永祥說，但最可怕的地方在於，早期幾乎沒有症狀，腎臟是非常安靜的器官，它壞掉的時候不會痛，等到你真的水腫、疲倦，甚至出現尿毒症時，常常已經很嚴重了。

再來，為什麼這個病特別容易發生在年輕女生？

洪永祥寫道，統計顯示，女性罹患率是男性的9倍，最常發生在15到45歲，與女性荷爾蒙、免疫活性與基因都有關；也就是說，人生最精華的時候，反而是最容易發病的時候。

洪永祥提醒，接下來你一定要記住三個腎臟警訊，只要出現這些，請立刻檢查，不要拖：

1、泡泡尿，而且久久不散。



2、水腫，尤其眼皮跟腳踝。



3、血壓突然升高。

洪永祥表示，接下來講一個好消息，現在的醫學治療，比以前進步很多，已經進入「三重治療時代」。

第一，類固醇（corticosteroids），快速壓制發炎。

這是標準且傳統的有效藥物，但往往早期大劑量會出現副作用，例如月亮臉、水牛肩、青春痘等，容易讓女性病友自行減藥或停藥，反而讓疾病失控。

第二，免疫抑制劑（immunosuppressants）

例如mycophenolate mofetil（嗎替麥考酚酯，簡稱MMF） 或cyclophosphamide（環磷醯胺）。這類藥物的作用，是從源頭壓制免疫系統過度攻擊自己身體，也就是把失控的免疫反應「降溫」。

臨床上常用在中重度狼瘡性腎炎，可以有效降低腎絲球發炎、減少蛋白尿，甚至保住腎功能。但同時也要注意，因為免疫被壓抑，感染風險會增加，所以一定要在專科醫師嚴密監控下使用。

第三，新一代標靶藥物（targeted therapy / biologics）

例如belimumab（貝利木單抗） 或voclosporin（伏環孢素）。以前治療狼瘡性腎炎，多半依賴類固醇大範圍壓制發炎，副作用較多；但現在的標靶治療，能更精準調控免疫系統，達到更好的治療效果與較少的副作用。

根據發表在《The New England Journal of Medicine》的BLISS-LN 臨床研究顯示，在傳統治療中加入生物製劑 belimumab（貝利木單抗），可以顯著提高完全腎臟緩解率，並降低類固醇使用量。

洪永祥提到，接下來他要講一個很多人忽略，但非常重要的部分——飲食與營養。

1、低鹽飲食

避免水腫與高血壓，減少蛋白尿延緩腎臟衰退的速度。

2、蛋白質適量

避免腎臟負擔過大。

3、避免加工食品。

任何加工食品對於自體免疫系統是火上加油，不單是因為高磷高鈉，更是造成發炎活性上升的原因。

4、多吃天然食物與蔬果，降低發炎。

5、正確營養補充：像是魚油，富含Omega-3脂肪酸。

研究顯示，它可以降低發炎反應，改善免疫調節，甚至有助於減少蛋白尿，但重點是劑量與品質要正確，不能隨便吃。另外一個關鍵是益生菌，近年醫學很重視「腸–腎軸」，也就是腸道菌相會影響免疫與腎臟。研究發現，狼瘡患者常有腸道菌失衡，補充益生菌有機會幫助降低發炎，改善免疫狀態。