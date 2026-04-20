16歲男咳不停私處潰爛　醫揪「肺炎黴漿菌」作怪：嚴重免疫反應

▲在台灣全年都可能感染肺炎黴漿菌，最典型症狀是「陣發性咳嗽」，常一咳就停不住。（圖／記者趙于婷攝）

記者邱俊吉／台北報導

一名16歲男孩日前咳嗽、流鼻水，本以為是感冒，服用成藥卻未緩解，嘴唇還長出水泡，且眼睛充血，四肢也冒紅疹，連龜頭都出現潰爛，就醫詳細檢查，確診是感染「肺炎黴漿菌」誘發皮疹與黏膜炎，經住院治療才改善；醫師說，若咳嗽超過1周，伴隨皮膚或黏膜異常，可能不是一般感冒，應儘速就醫。

收治個案的馬偕醫院兒科部主任紀鑫表示，患者起初僅有類似感冒的上呼吸道不適，後續出現嘴唇結痂性糜爛、結膜充血、四肢紅斑性丘疹、龜頭潰爛等症狀；就醫後，經詢問病史，病人否認有性行為或相關旅遊史，於是醫療團隊詳細檢查，初步發現他的白血球與發炎指數上升，血清抗體則呈陽性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進一步檢驗後，排除男孩感染單純疱疹病毒，也沒有得到性傳染病，身上疹子經皮膚切片確認屬特殊「多形性紅斑」；綜合各種證據後，確診為肺炎黴漿菌感染，紅疹與皮膚潰瘍則是感染後引起的嚴重免疫反應。

紀鑫也說，不是感染肺炎黴漿菌就一定會出現肺炎，例如此患者，其實肺部一直都沒有發炎，皮膚卻出現有如嚴重藥物過敏誘發「史蒂芬強森症候群」的潰瘍症狀，又有類似性病的病灶，這些因素都導致診斷不易。

針對治療，紀鑫說，除給予抗感染藥物，亦合併抗發炎治療，而隨著療程進行，患者的嘴唇與皮膚病灶逐漸結痂，紅疹、潰爛也有改善，當進食及活動力都恢復便順利出院，沒有留下後遺症。

▲落實戴口罩、勤洗手等基本衛生行為，可有效預防肺炎黴漿菌感染。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

對於肺炎黴漿菌感染，紀鑫指出，最典型症狀為「陣發性咳嗽」，患者常一咳就停不下來，甚至咳到臉紅脖子粗，且可能持續數周，但也有某些人即使已感染肺部，仍可正常活動，故此症亦被稱為「行走的肺炎」，而該名個案長出皮疹、黏膜發炎等狀況，在患者中則相對較少見。

紀鑫表示，肺炎黴漿菌感染以秋、冬季較多，但在台灣一年四季都可能發生，且感染後產生的免疫保護力僅能維持3個月左右，加上仍無疫苗，所以有可能反覆感染，提醒民眾若出現持續咳嗽合併紅疹、嘴破或眼睛紅等症狀，應提高警覺，快到醫院詳細檢查，才能有效治療。