陸推惠台食品措施　食藥署：審查標準不明增風險

▲中國大陸在「鄭習會」後宣布10項惠台措施。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸在「鄭習會」後宣布10項惠台措施，其中涉及食品輸銷相關措施，衛福部食藥署今（19）日表示，近年仍有審查標準不明、程序不透明、處理期程未明及資訊有限等情形，增加我國申請、接單及市場規劃的風險與成本。

食藥署食品組組長許朝凱指出，食品貿易應依國際規範與科學原則辦理，建立透明、可預測的制度環境，供業者據以規劃市場，但近年來中國要求我國食品業者事先申請業者註冊，食藥署作為協助提交之窗口，當提交業者註冊申請文件後，中國延遲審查，不回應審查標準。

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許朝凱直言，所以仍有審查標準不明、程序不透明、處理期程未明及資訊有限等情形，增加我國申請、接單及市場規劃的風險與成本，食品輸銷管理應依科學證據、風險評估及國際貿易原則辦理，程序明確、標準一致、資訊透明，方能建立信賴，維持正常經貿秩序。

食藥署提醒，食品業者面對市場資訊及政策訊息，應審慎評估實際執行條件、行政程序及商業風險，避免過度集中單一市場，並持續拓展多元通路，政府將持續協助食品業者強化食品安全管理、提升外銷能力、拓展國際市場，建立穩定出口結構，維護產業長期發展。