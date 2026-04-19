ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

陸推惠台食品措施　食藥署：審查標準不明增風險

▲▼桃園機場,二航廈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲中國大陸在「鄭習會」後宣布10項惠台措施。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸在「鄭習會」後宣布10項惠台措施，其中涉及食品輸銷相關措施，衛福部食藥署今（19）日表示，近年仍有審查標準不明、程序不透明、處理期程未明及資訊有限等情形，增加我國申請、接單及市場規劃的風險與成本。

食藥署食品組組長許朝凱指出，食品貿易應依國際規範與科學原則辦理，建立透明、可預測的制度環境，供業者據以規劃市場，但近年來中國要求我國食品業者事先申請業者註冊，食藥署作為協助提交之窗口，當提交業者註冊申請文件後，中國延遲審查，不回應審查標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許朝凱直言，所以仍有審查標準不明、程序不透明、處理期程未明及資訊有限等情形，增加我國申請、接單及市場規劃的風險與成本，食品輸銷管理應依科學證據、風險評估及國際貿易原則辦理，程序明確、標準一致、資訊透明，方能建立信賴，維持正常經貿秩序。

食藥署提醒，食品業者面對市場資訊及政策訊息，應審慎評估實際執行條件、行政程序及商業風險，避免過度集中單一市場，並持續拓展多元通路，政府將持續協助食品業者強化食品安全管理、提升外銷能力、拓展國際市場，建立穩定出口結構，維護產業長期發展。

【高齡駕駛暴衝】71歲嬤停車場突加速 撞進店玻璃噴飛！1顧客喪命

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

你常吃嗎？營養師揭「10種偽健康食物」　黑糖、燕麥奶都翻車

陸推惠台食品措施　食藥署：審查標準不明增風險

傳產大老超養生！脖子「腫腫的」就醫照出12公分巨瘤藏肌肉層　

穀雨濕氣爆發　醫曝常見不適「身體沉重、食慾差」要注意

沈玉琳自曝忽略身體求救訊號　醫揭「4大危險徵兆」

鹹水雞攤藏「2代謝神菜」！醫讚：可降膽固醇、改善脂肪肝

營養師示警「保健品3大NG搭配」　恐增出血、傷肝風險還影響藥效

台灣20年磨出一支國際頂尖團隊！北榮高齡醫學研究能見度大躍進

減肥「少吃多動」是大忌！　醫揭崩壞真相：恐燒掉肌肉

高中切片良性！她「雞蛋大腫瘤」頂皮膚　醫見鋸齒狀搖頭了

讀者迴響

回到最上面