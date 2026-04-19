穀雨濕氣爆發　醫曝常見不適「身體沉重、食慾差」要注意

▲穀雨節氣常見身體沈重、疲倦無力等不適。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

穀雨是春季的最後一個節氣，中醫師指出，穀雨期間常見的身體不適多與「濕邪困脾」、「肝鬱化熱」或「心火上炎」有關，例如身體沉重、疲倦無力、食慾不振、腹脹、便溏或黏膩、皮膚濕疹、搔癢、長痘或口舌生瘡以及口苦、口乾、情緒煩躁等。

「穀雨」意指此時降雨充沛，有助於農作物生長，但從氣候角度來看，穀雨時節氣溫逐漸升高，濕氣明顯增加，天地之氣由春季的生發轉向夏季的旺盛，是一個「由肝轉脾」的重要過渡期。

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中醫師徐維偵指出，在中醫理論中，春屬肝，肝主疏泄，而夏天屬心屬火，長夏屬脾屬濕，心主神明脾主運化，穀雨時節火氣漸旺濕氣漸重，若心火太旺或脾氣虛弱或運化功能不佳，便容易出現各種不適症狀。

針對穀雨常見的不適，中醫治療原則以「健脾祛濕、疏肝清熱」為主，常用藥物如茯苓、白朮、薏仁健脾滲濕，柴胡、菊花可疏肝清熱，若濕熱較重，則可酌加黃芩，若心火較旺也可加蓮子心或麥門冬山苦瓜等降心火等藥材，但都要由醫師辨證使用。

另外，也可以自製「健脾祛濕茶」，材料取薏仁10克、茯苓10克、陳皮5克，加水約800ml，煮沸後轉小火15–20分鐘後即可飲用。在日常中，也建議要維持早睡早起，避免熬夜，運動方面則可快走、伸展或太極拳，八段錦等，以微微出汗為宜。

▲穀雨按摩穴位。（圖／馬光中醫提供）