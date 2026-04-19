沈玉琳自曝忽略身體求救訊號　醫揭「4大危險徵兆」

▲沈玉琳白血病治療後，親自分享治療經歷。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

藝人沈玉琳之前罹患血癌引發關注，經過治療後，今和主治醫師一同現身擔任關懷大使。沈玉琳坦言自己完全忽視身體的求救訊號，發病前一個月，感到前所未有的「極度疲倦」，錄影時無法從電梯走到停車場。醫師指出，若發現自身出現找不到原因的「反覆發燒」、「極度疲倦/活動會喘」、「不明出血或瘀青」及「骨骼疼痛」等警訊，絕對不能輕忽。

沈玉琳今和中華民國血液病學會急性骨髓性白血病工作組召集人、台大醫院血液腫瘤科侯信安教授共同現身。沈玉琳回憶，發病前一個月，最明顯的症狀就是前所未有的「極度疲倦」，甚至連從客廳走到浴室打開蓮蓬頭的力氣都沒有，誤以為是「慢性疲勞」或「自律神經失調」，還跑去看身心科醫師、花大錢租借經脈療法機器回家貼穴道。

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所幸在太太堅持下他找了身心科楊聰財醫師，楊醫師覺得不尋常，建議他到三總掛急診，一抽血發現白血球高達22萬（正常值約4千至1萬），血色素低到只剩2.6（正常值約12至15），代表體內氧氣交換已經嚴重出問題，確診白血病。經醫師評估後歷經5次化療，目前持續用藥，終於重新回到螢光幕前。

侯信安說，白血病初期症狀也極易與日常小毛病混淆，臨床上許多病友常忽略身體求救訊號而延遲就醫，若發現自身出現找不到原因的「反覆發燒」或伴隨「極度疲倦、活動會喘」、「不明出血或瘀青」及「骨骼疼痛」等警訊，特別是同時出現兩個以上症狀時，絕對不能輕忽，應盡速透過抽血檢查進一步釐清是否為骨髓功能異常。

▲沈玉琳和主治醫師一起受訪。

侯信安也提到，很多像沈玉琳這樣的中壯年病友，發病都來勢洶洶，急性骨髓性白血病是成人最常見且惡性度最高的急性血癌，佔所有白血病比例高達32.2%，台灣每年約新增近千例，其中5成以上為65歲以上長者，其餘則多為中壯年族群，過去只有標準化療或骨髓幹細胞移植時，65歲以上族群平均存活僅約3～5個月，即使是65歲以下比較年輕的族群，5年存活率也不到一半，隨著多元新藥出現，讓65歲以上族群存活期可延長至10～12個月，年輕族群的5年存活率可以提高到60～70%。

侯信安說明，健康的骨髓細胞會在極短時間內被癌細胞佔據，若未即時發現並接受治療，病友可能在短短數週至幾個月內就會因嚴重感染或大出血而死亡，台灣健保目前存在部分「給付互斥」條款，讓醫病在治療選擇上陷入兩難，期盼能參考國際制度提供完整的治療地圖支持，確保病友在抗癌各階段皆能獲得完善照護。

▲醫師示警四大警訊。



