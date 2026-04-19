營養師示警「保健品3大NG搭配」　恐增出血、傷肝風險還影響藥效

▲營養師提醒，保健食品錯誤搭配可能造成身體負擔。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

現代人重視健康管理，不少民眾會額外補充各類保健食品，但若與藥物併用不當，反而可能會對身體造成負擔。營養師李婉萍示警「藥物併用3大地雷」，錯誤搭配服用保健品，可能產生交互作用，除了會影響藥效，還可能增加出血、傷肝風險。

李婉萍在臉書指出，坊間常見的保健食品並非「吃了就安全」，若與特定藥物同時使用，可能出現療效降低或身體不適的情況。她進一步整理3種常見的錯誤搭配，提醒民眾提高警覺。

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首先是「魚油、銀杏與維生素E」等保健品，這類產品常被用來維持心血管與腦部健康，但若同時服用抗凝血藥物或阿斯匹靈，可能增加出血風險，嚴重時甚至會出現流血不易止住的情形，例如牙齦出血等問題。

第二類為「紅麴、降血脂藥」併用，部分高血脂患者會額外補充紅麴，希望幫助降低膽固醇，但由於紅麴的作用機制與Statin類藥物相似，若同時服用，可能產生類似「劑量加倍」的效果，進而引發肌肉不適、痠痛，甚至增加肝臟負擔。

第三則是含有「鈣、鐵、鎂」等礦物質的補充品與「抗生素」同時服用的情況。她指出，這些金屬離子可能與抗生素結合，影響藥物吸收，使抗菌效果下降，導致治療效果不佳。

對此，李婉萍建議，若有補充鈣片或綜合礦物質的習慣，應與抗生素間隔至少2小時以上再服用，以降低交互作用的風險。

她也強調，保健食品本意在於輔助健康，但並非適用於所有情況，尤其正在服藥的族群更需謹慎。若對搭配方式不清楚，應主動諮詢醫師、藥師或營養師，才能避免反而傷身的風險。