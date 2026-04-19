台灣20年磨出一支國際頂尖團隊！北榮高齡醫學研究能見度大躍進

▲台灣已於去年正式進入超高齡社會。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

台灣已於去年正式進入超高齡社會，面對人口快速老化趨勢，國內高齡醫學發展也逐步走向國際舞台。退輔會早在2004年即啟動高齡醫學發展計畫，而台北榮民總醫院則自2006年設立高齡醫學中心，成為國內推動該領域的重要先驅之一。20年來，北榮高齡醫學團隊不僅在全球前百分之二頂尖科學家榜單中展現國際能見度，相關研究被全球前百分之十期刊引用篇數，去年更超過美國約翰霍普金斯大學與東京大學。

根據最新統計，台北榮總高齡醫學團隊已有多位學者入列全球前2%頂尖科學家名單，相關研究成果的影響力也持續提升。以論文被引用情形來看，近年前10%高引用論文數量已超越約翰霍普金斯大學及東京大學等國際知名學府，顯示台灣在高齡醫學領域的研究能量逐步累積並獲得國際肯定。

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回顧過去20年，北榮高齡醫學中心持續投入相關研究，成果豐碩，並廣泛發表於國際頂尖期刊。近五年來，包括The Lancet Healthy Longevity、BMJ及Nature Aging等期刊，均可見其研究成果，顯示長期穩定的學術產出能力。

若以具體數據觀察，北榮自2006年高齡醫學論文產出為零，至去年已接近90篇，在與國際指標性大學比較中名列前段。此外，以研究人員平均產出計算，每位作者每年約可發表2至5篇論文；而在高影響力論文方面，去年北榮前10%高引用論文達37篇，已超過約翰霍普金斯大學平均約30篇以及東京大學約20篇。

另一方面，台灣高齡照護模式也逐步向海外拓展。關渡醫院院長、國立陽明大學高齡與健康研究中心教授兼主任陳亮恭表示，隨著台積電海外布局，相關高齡健康照護模式已延伸至日本熊本，透過產官學合作，由企業整合資源、學界提供專業支援，推動在地社區健康與長壽計畫，並已展開實際運作。

他進一步指出，未來將持續拓展至美國市場，預計今年6月前往亞利桑那州立大學，推動台灣高齡照護模式在當地落地，期望將相關經驗輸出國際，提升台灣在全球高齡醫學與健康照護領域的影響力。