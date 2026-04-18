北醫大推「舞蹈結合復健」改善巴金森氏症　病友找回身體控制力

▲椅子＋毛巾也能跳舞！舞蹈讓巴金森病友在律動中找回身體控制力。（圖／北醫附醫提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

國內巴金森氏症患者約8萬人，因為動作遲緩、肢體僵硬、顫抖與平衡困難，對日常生活造成諸多不便。北醫體系台北神經醫學中心今日舉辦「舞動巴金森」發表會，分享具國際實證的「Dance for PD®」舞蹈療法，結合臨床復健與音樂舞蹈，探索「非藥物介入」於神經退化性疾病照護中的應用潛力，提升病友動作功能與生活品質。

根據統計，全球約有逾850萬人罹患巴金森氏症，而台灣患者人數已接近8萬人，且每年新增逾2,000人。隨著邁入高齡社會，65歲以上族群盛行率約為1–2%，80歲以上族群比例更高，已成為重要公共衛生議題。

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台北神經醫學中心副院長、台灣動作障礙學會理事長葉篤學指出，巴金森氏症為神經退化性疾病，過去治療以藥物與物理治療為主，近年國際醫學研究逐漸關注「非藥物介入」的輔助效果。其中，「Dance for PD」透過音樂與節奏帶動身體律動，可刺激大腦分泌多巴胺，幫助改善動作表現，使病友在行走、平衡與身體控制上更為穩定，同時也有助於放鬆情緒、提升整體生活品質。

北醫大護理學院高齡健康長期照護學系教授林立峯指出，舞蹈動作可對應巴金森氏症常見的物理治療需求，例如透過延展動作改善駝背與脊椎僵硬，藉由下肢動作訓練強化肌力與平衡感，並透過側向延展提升身體對稱性。在適當設計與專業指導下，舞蹈可成為兼具安全性與功能性的輔助治療方式。

▲台北神經醫學中心打造「會跳舞的復健課」，陪伴病友重拾自信與生活節奏。

台北神經醫學中心院長蔣永孝表示，「醫療不應止於診間，健康照護正逐步由單一治療走向整合性的全人關懷。」此次與「育化民族舞蹈團」跨域合作，在專業指導與安全設計下，將舞蹈與復健及物理治療運動結合，引導病友及樂齡長者透過舞蹈藝術重拾自信，跨越疾病帶來的身體限制，重新找回生活節奏。

台北神經醫學中心表示，未來將持續深化跨領域合作，也將與北醫大進修推廣處合作開辦課程，發展具在地化特色之Dance for PD應用模式，並結合臨床研究與實證數據，進一步評估其於巴金森氏症及高齡族群中的長期效益，期望提供多元且可持續的照護選擇，推動神經醫學照護模式創新發展。