大腸鏡發現「雷神之鎚」息肉超巨大　醫揭癌變風險狂飆50%

▲醫師幫忙民眾做大腸鏡檢查，驚見腸道裡竟然藏著「雷神之鎚」。（圖／方冠傑醫師提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內大腸癌的發生與死亡率在所有癌症中排名前三，腺瘤息肉是主要元兇。枋寮醫院肝膽腸胃內科醫師方冠傑分享日前做大腸鏡檢查，竟然發現一顆外觀酷似雷神索爾鎚子的「巨無霸息肉」，肉球和把柄總長度可達5公分，癌變的風險狂飆50%，如果沒有拿掉後果不堪設想。

方冠傑在臉書粉專發文分享，高達9成以上的大腸癌是由這些起初毫無症狀的「大腸息肉」慢慢演變而來，當天檢查到的息肉光是頭部就大約有3公分，加上長長的柄，總長度來到5公分左右。雖然外表看著有點逗趣，但它在腸道裡絕對是個超級危險份子，因為當息肉偷偷長大、超過2公分時，它癌變的風險就會大幅狂飆到30%至50%。

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方冠傑指出，後續在專業的內視鏡技術下，不到5分鐘就乾淨俐落地把它切除移除，罹癌風險就此「斬草除根」，這樣的防癌行動疼資報酬率破表，何樂而不為。

根據國健署112年癌症登記統計資料，早期癌（第0-1期）大腸癌之5年存活率達9成以上，若到大腸癌第4期才就醫，存活率僅有16%，顯示早期發現與治療至關重要。國健署自114年起擴大補助45至74歲者及40至44歲有家族病史（其父母、兄弟姊妹或子女曾患有大腸癌）者，每2年可接受一次公費糞便潛血檢查。

國健署也提到，糞便潛血檢查若結果為陽性，這並不代表已確定罹癌，可能是痔瘡、腸道息肉或其他消化道出血疾病，但是須儘速安排大腸鏡檢查，釐清出血原因，若發現病兆或息肉，經切除可儘早阻斷癌前病變發展。

國健署強調，糞便潛血檢查結果為陽性者，若超過6個月不做大腸鏡檢查，罹癌風險會增加30%；而超過一年以上才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌的風險則更達2.8倍；如果一直未進一步接受確診檢查，大腸癌死亡風險將增加64%。