蝦傳人病毒CMNV致眼疾引恐慌　專家：「疾病可治」國內尚無確診

▲針對新型CMNV病毒，黃斑部醫學會葡萄膜炎學組發布聲明。（圖／翻攝自黃斑部醫學會臉書）

記者洪巧藍／台北報導

近來社群網路熱議，中國大陸出現「隱蔽性死亡野田病毒(CMNV)」蝦傳人病例，導致「持續性高眼壓病毒性前葡萄膜炎」（POH-VAU），嚴重恐失明。黃斑部醫學會今（18）日發表聲明指出，國內尚無確診病例，現有醫療已有成熟治療模式；生鮮食材無風險，請民眾勿恐慌。

這項議題是源於國際期刊《Nature Microbiology》近期發表研究指出，存於自然界水生動物的「隱蔽性死亡野田病毒(CMNV)」疑似具備跨物種傳播至人類的潛在能力，可能導致人類罹患「持續性高眼壓病毒性前葡萄膜炎(POH‑VAU)」。

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黃斑部醫學會理事長黃奕修指出，學會葡萄膜炎組經詢問國內多位葡萄膜炎專家後確認，雖然臨床上偶有類似症狀的病人出現，但高眼壓虹彩炎（前葡萄膜炎）原本就常見於疱疹病毒（herpesviridae）與巨細胞病毒（cytomegalovirus）感染的眼疾患者中，因此醫界原本即有對應此類病症的治療模式與藥物。

針對此次的新型病毒（CMNV），黃奕修説明，目前國內確實有一些前葡萄膜炎患者檢測不出病毒，找不到病源，目前疾管署已經開始建置CMNV PCR檢測能力，後續將回溯檢測釐清。

學會聲明也強調，此類病患並非國內的高流行病種，目前也無任何證據顯示該疾病在台灣有高度流行的跡象。目前皆屬於預防性監測，旨在確保醫療體系能及早應對，請民眾保持冷靜、勿恐慌。

學會聲明指出，農業部與疾管署主管正展開高度跨部會合作，從源頭仔細監測食材的病原信號，至今未有任何新發現。這表示國內市面上流通的所有生鮮食材目前仍未有風險，民眾可安心選購與食用。

黃奕修表示，依據相關權威論文指出，此疾病有其特殊的傳染路徑，主要的高風險暴露行為包含「頻繁且無防護地處理水生動物」以及「食用生食水產」。然而，至今並未有任何「人傳人」的確診報告。日常生活中，民眾只需透過簡單的防護措施（如處理水產時配戴手套），即可大幅降低感染風險。