31冰淇淋挖出「大隻蟲腳」　衛生局稽查揪3缺失：問題品項已下架

▲31冰淇淋現場查核未見異物。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名網友爆料在「31冰淇淋」誠品南西店購買冰淇淋竟然挖到「大隻蟲腳」，北市衛生局今（18）日表示，已經派員前往稽查，現場查核並未發現異物，但仍有查獲3項缺失，已經要求限期改善；另外，問題品項「戀愛秘方31冰淇淋圓筒裝冰淇淋」已立即下架，近期內不販售。

該名網友昨日下午在Threads上發文表示，自己前往門市兌換生日禮，孰料竟在冰淇淋當中挖到「大隻蟲腳」，且還不只一隻，隨即向店員反映卻得到重挖一球的回覆，他當場拒絕並要退費。

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北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，昨日晚間即派員前往依食品衛生規範準則進行稽查，現場查獲「未見如廁後應洗手之標示」、「食品從業人員未能出具健康檢查紀錄」、「未能提供食品從業人員教育訓練紀錄」等3項缺失，已責令4月24日前改善完成，期屆複查如仍不符合規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

林冠蓁說明，業者問題品項「戀愛秘方31冰淇淋圓筒裝冰淇淋」已立即下架，近期內不販售。民眾如有消費爭議，可向各縣市消費者保護中心提起申訴。

業者昨日深夜緊急發出公告致歉，表示初步查明為現場營運管理疏失所致，第一時間已把產品下架並報廢，同步為顧客辦理全額退款，也正在協調全面環境清消，進行全店地毯式深層消毒。

▲31冰淇淋沒有如廁後應洗手之標示。（圖／北市衛生局提供）