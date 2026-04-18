陸爆「蝦傳人病毒CMNV」恐失明　疾管署揭國內風險：建置檢測方法

▲「隱蔽性死亡野田病毒(CMNV)」蝦傳人引發關注，疾管署分析國內風險低。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近來社群網路瘋傳中國大陸出現「隱蔽性死亡野田病毒(CMNV)」蝦傳人案例，嚴重恐導致眼睛失明，引發民眾恐慌。疾病管制署署長羅一鈞今（18）日指出，防檢署歷年監測台灣未有蝦場疫情，經詢問眼科醫學會也未見此類疑似病毒性葡萄膜炎案例上升，研判國內傳播風險極低，但農衛雙方會持續加強監測，疾管署正建置CMNV PCR檢測能力，也呼籲民眾赴中國、泰國避免接觸或生食活蝦。

近日有網路輿論針對國際期刊《Nature Microbiology》近期發表之研究指出，存於自然界水生動物的「隱蔽性死亡野田病毒(CMNV)」疑似具備跨物種傳播至人類的潛在能力，可能導致人類罹患「持續性高眼壓病毒性前葡萄膜炎(POH‑VAU)」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署今日發布說明，目前僅中國報告疑似人類感染CMNV病例，分布於該國18個高水產養殖省份。WHO、美國CDC及歐洲ECDC等主要國際公衛機構，均未有CMNV相關病例報告或將其列為迫切威脅。疾管署評估國內傳播風險極低，將與農政單位持續監測。

疾管署進一步指出，該研究推論人類感染CMNV可能與處理或生食生鮮水產品相關，惟目前尚需進一步證據確認此病毒是否具備有效感染人類眼部組織之能力。疾管署強調，現階段全球尚未出現CMNV引起大規模人類疫情或社區傳播事件，國際間亦未有因一般食用煮熟水產品而感染之證據。

疾管署將會持續監測相關國際疫情，同時發展人類檢體檢測技術與檢驗方法，建立相關採檢送驗條件，以進行風險監測與預警。羅一鈞表示，疾管署已開始建置CMNV PCR檢測能力，並將與眼科醫學會共商送驗條件，預計五月中旬提供臨床眼科如有疑似POH-VAU且病因不明個案的檢驗流程。

疾管署表示，CMNV已被世界動物衛生組織列為新興傳染病，並已在中國與泰國的蝦場中有感染案例報告，疾管署呼籲至中國、泰國旅遊民眾特別注意防範CMNV，遵守海鮮充分加熱、高風險族群（如慢性病患）避免生食海產，以及處理生鮮水產品時，建議配戴手套，如手部有傷口應避免直接接觸生鮮食材，處理完畢後確實以肥皂及清水洗手，以降低各類病原體感染風險。