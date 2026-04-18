北榮高齡醫學20年成果亮眼！陳亮恭揭下一步：AI助攻對抗老化根源

▲北榮高齡醫學中心20週年國際學術研討會。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

台北榮總高齡醫學中心成立滿20週年，台北榮總院長陳威明今（18）日指出，北榮是國內最早推動整合性高齡醫療之先驅機構之一，相關成果亮眼，已奠定北榮在亞洲高齡醫學研究與臨床照護的重要地位。「20年只是一個逗點。」高齡醫學權威、關渡醫院院長陳亮恭透露，北榮高齡醫學下一步會從疾病治療往前，運用AI等創新科技「直接處理老化根源」減少不健康餘命。

台北榮民總醫院高齡醫學中心今日舉辦「高齡醫學中心20週年國際學術研討會」，邀集國內外高齡醫學領域重要專家學者齊聚一堂，透過跨國交流與經驗分享，共同探討超高齡社會下整合照護與智慧醫療之發展趨勢，展現台灣高齡醫學二十年來的重要成果與國際影響力。

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台灣自1993年進入高齡化社會、2018年成為高齡社會，並已於2025年底正式邁入「超高齡社會」，人口快速老化對醫療與長期照護體系帶來重大挑戰。陳威明致詞指出，國軍退除役官兵輔導委員會自2004年推動「發展高齡醫學計畫」，台北榮總於2006年成立高齡醫學中心，開啟台灣高齡醫學的重要里程碑，至今持續推動多項創新服務與制度改革。

陳亮恭以「榮民醫療體系高齡健康研究的二十年旅程」為題發表演說，他表示，國內65歲以上長者超過一半同時患有3種以上慢性病，高齡族群醫療需要整合照護，北榮是全台第一個推出高齡整合門診的機構，不但改善長者生活品質、降低醫療支出，另推動急性後期照護（PAC）成果後續被健保署擴大試辦到全國。

▲由左至右為台北榮總院長陳威明、衛福部次長林靜儀、關渡醫院院長陳亮恭。



建立醫療服務之後，高齡醫學團隊針對老化進行研究，包含與日本國立長壽醫療研究中心合作發現「身智衰退症（PCDS）」可及早預測不健康老化；陳亮恭領銜的亞洲肌少症工作小組（AWGS）2025年共識聲明肌少症篩檢年齡從65歲下修至50歲，得以更及早介入。

北榮高齡醫學團隊還與台積電慈善基金會合作，隨著台積電在全球擴廠，團隊將高齡醫學成果帶到當地，目前已經在日本熊本，後續還會推展到名古屋、福岡、新加坡，美國的亞利桑那州與德國德勒斯登。

陳亮恭5年前受北榮指派去關渡醫院擔任院長，他致力將其打造為《經濟學人》所定義的「未來醫院」。3年下來服務對象的「無失能、無失智存活率」確實顯著提升，健康壽命獲得延長。另一方面，團隊正在開發個人健康管理應用程式，陳亮恭說，運用監測健康資料以評估心血管疾病風險、糖尿病風險與腦中風風險，還會依據健康狀況做飲食攝取建議，這部分已經獲得台北市政府資助，或許再過一兩個月，每位市民都可以免費下載，甚至推廣到全國。

若將成果化為數據，北榮高齡醫學團隊發表相關研究被全球前10%期刊引用篇數，去年已超過美國約翰霍普金斯大學與東京大學。陳亮恭強調，研究的意義不僅在於發表論文，最根本的目的是改善人們生活，為國家與整體社會因應人口老化，提供更好的策略。

陳威明致詞也提到，北榮近年陸續獲得國家新創獎、SNQ 國家品質標章、國家醫療品質獎、總統盃黑客松卓越團隊等多項肯定。此外，20年來持續舉辦各類高齡醫學國際研討會，累計超過200場，吸引超過兩萬人次參與，促進國際學術交流，也奠定北榮在亞洲高齡醫學研究與臨床照護的重要地位。

▲陳亮恭演說談到北榮高齡醫學學術成就表現亮眼。

陳亮恭會後受訪談到未來發展，他表示，高齡醫學過去都是關注照顧複雜病人，屬於「老化的結果」，現在則必須往前從「老化的根源」處理起，比現在講的疾病預防、健康促進更早，生物指標結合AI就可以更精準預測器官老化，在慢性病發生之前就先介入，更積極有效調控就可以去壓縮不健康餘命，不要讓生命盡頭是不健康的過完。

至於具體做法，陳亮恭舉例，抽一管血去檢驗，以前驗50幾樣已經很多，現在有了AI協助運算，一次就可以驗到一萬項，並且計算出生理年齡、個別器官老化狀況；另透過穿戴式裝置的即時資料，就是完全精準化的個人健康指引。

目標初步設定為45歲至50歲族群，開始轉折、感受到體能下降時最有感，當然若更年輕族群有意願更佳。陳亮恭說，目前他們正在著手收集亞洲資料建立模型，預估兩三年後可以看到成果。

談到高齡醫學中心20年，陳亮恭認為這只是一個「逗點」，把過去想做的事情都做到算是滿意階段，但「逗點」之後會面臨老化速度更快、人力更不足等複雜挑戰，所幸科技也更加進步。所以下一個20年就是在新的挑戰與新科技如何融合出新的火花，他相當期待。