罹巴金森氏症死亡風險比一般人高4成　研究揭台灣患者3大死因

▲巴金森氏症不只會造成動作障礙，也可能影響病人精神健康，導致死亡風險上升。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

不少名人罹患巴金森氏症，確診後仍長期存活，不過國內一項橫跨15年的大型研究顯示，其整體死亡風險其實比一般未患病者高出約4成，且隨著病程延長，風險將持續攀升，其3大死因則為自殺、失智症與肺炎，也凸顯此症影響不限於動作障礙，還會全面牽動身心健康。

此研究由成功大學公共衛生學系主任李佩珍教授、台北護理健康大學健康事業管理學系邱尚志教授與團隊進行，共納入健保資料庫在2003至2016年間約5萬名新增的巴金森氏症個案，並與超過20萬名非患者對照；經追蹤至2018年12月31日的結果顯示，個案的整體死亡風險較對照組高出4成左右，且罹病5年內風險高出34%，但5年後的風險將進一步提升到49%，代表死亡風險隨時間推進而增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進一步分析顯示，巴金森氏症病人的死因呈現多重面向，包括精神健康因素如自殺、認知功能退化如失智症，及感染症如肺炎等，與一般族群相比，其相關死亡風險分別增加約79%、69%及57%，顯示患者除神經退化外，亦面臨心理、認知及身體功能退化等多重挑戰。相關研究成果已於日前發表在國際知名醫學期刊《Journal of Parkinson's Disease》。

▲最新研究發現巴金森氏症病人死於自殺、失智症、肺炎的風險明顯高於一般人。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

對此研究，李佩珍指出，巴金森氏症為複雜的神經退化性疾病，除手抖、動作遲緩等運動症狀外，還包括便秘、嗅覺減退、憂鬱等非運動症狀，且可能在運動症狀出現前即已存在，並隨病程進展，持續影響生活品質。

針對死亡風險在確診5年後上升，研究團隊則認為與疾病惡化、共病累積有關，包括憂鬱、失智，以及因行動不便、吞嚥困難導致的吸入性肺炎，另如跌倒傷害、自殺等因素，都可能進一步推升死亡風險。

此外，研究發現年齡愈輕、且原本沒有其他共病的患者，其死亡風險反而較高，研究團隊推測這與年長者有較多其他致死因素有關，使巴金森氏症在年輕族群中的相對影響更顯著。

李佩珍表示，前述3大死因未必代表照護缺失，但民眾可從預防角度改善，例如加強吞嚥訓練與復健、鼓勵病人維持活動，並定期進行心理健康評估；若能在疾病早期即妥善管理失智等共病，並透過營養、運動及心理支持介入，將有助降低死亡，此研究結果亦可作為政府配置資源、提升照護的重要參考。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995