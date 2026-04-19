他體重破百靠打球減重反受傷　醫揭元兇：「脂肪毒性」讓肌力變差

▲一名40多歲男性體重破百，想靠打籃球減重反受傷，示意圖非當事人。（圖／記者許權毅攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名40多歲男性，大學時期是籃球隊員，體能絕佳，但出社會之後工作繁忙加上應酬，體重逐漸攀升到100多公斤且伴隨有嚴重打呼問題。太太力勸他減重改善打呼，他馬上想到嘗試回去打籃球，沒想到第一個跳投落地就讓他阿基里斯腱斷裂。醫師指出，體重過重突然開始運動很容易受傷，另一方面還要注意「脂肪毒性」，肌肉在被脂肪浸潤的情況下，肌力表現會比一般情況差。

收治個案的輔大醫院智慧科學體重管理中心主任林嘉俊指出，很多患者有同樣的迷思，想說要減重必須要從運動開始，事實上體重很重的時候運動很容易受傷。輕微的有氧運動或許還行，但如果較為激烈的運動，心肺功能、身體關節都跟不上，所以應該是從飲食控制開始，減下體重約5%之後，身體負擔變小，再來加入運動，而且很多人會發現自己表現比以前都要好。

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林嘉俊指出，有些過重、肥胖者去做身體組成分析會發現肌肉量也很多，但是實際肌肉表現如握力、下肢支撐力卻不如預期，這是「脂肪毒性」對肌肉造成的負面影響。

林嘉俊解釋，因為肌肉被脂肪浸潤，會釋放發炎物質，進而影響肌肉的實際表現能力，所以同樣的肌肉量在有無脂肪包裹的表現情況大不同，這也是此時運動容易受傷的原因之一。反過來說，當脂肪減少，肌肉的功能性就會得到改善。

「內臟脂肪是影響健康真正關鍵」開業家醫科醫師張凱傑指出，許多人減重在意體重下降多少，但事實上內臟脂肪與慢性發炎、血管功能異常，以及心血管疾病與代謝疾病風險高度相關，因此減重的核心目標應是「減掉脂肪、同時保留肌肉」，而非單純追求體重下降。

張凱傑表示，不論是飲食控制、運動或藥物治療，所有減重方式都可能伴隨一定程度的肌肉流失。若肌肉流失過多，可能導致基礎代謝下降、疲勞感增加，甚至影響血糖調節能力，反而提高復胖風險。因此，在減重藥物的選擇上，是否能有效減少脂肪、同時盡量保留肌肉，成為關鍵考量。

近期使用「瘦瘦針」GLP-1類減重藥物瘦身引發風潮，台安醫院體重管理中心暨消化內科主治醫師葉秉威指出，市售GLP-1藥品種類多元，但其減重效果相近，多數都能讓體重減少約兩成，臨床選擇藥物時，已從減重效果，轉為考量藥物是否可同時保護心臟、肝臟等器官，減少肥胖造成的心血管事件、脂肪肝及肝纖維化風險。

葉秉威呼籲，民眾管理體重別再只看數字，應綜合評估代謝疾病、器官保護需求等，與醫師討論選擇最合適治療策略。