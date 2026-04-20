「3種痘痘」千萬別用痘痘貼！醫警告：發炎升級根本悲劇

▲痘痘貼並不適用於粉刺、囊腫痘以及已經感染的痘痘。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

臉上長痘痘，不少人會拿出「痘痘貼」蓋住，既能遮醜又期待它吸膿。但你是否曾遇過貼完隔天，痘痘變得更大、更紅腫？皮膚專科醫師林昀萱分享，曾有患者焦急詢問：「醫師，我鼻子長一顆悶痘，貼了痘痘貼怎麼越來越大？」她提醒，痘痘貼雖是修復神器，但若在「3時機」誤用，反而會創造出細菌最愛的環境，讓發炎慘況直接升級、釀成悲劇。

林昀萱醫師在粉專指出，痘痘貼的核心成分是「水膠體」，其原理是透過吸收膿與分泌物，提供濕潤環境幫助傷口修復，同時隔絕外部細菌與髒污，防止「手不乖」亂摸。雖然部分進階款會添加水楊酸或抗菌成分來加強效果，但醫師提醒，並非所有痘痘都能一貼了之。

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林昀萱醫師點名，這3種痘痘「拜託不要貼」：

1. 粉刺（白頭／黑頭）：

醫師直言，粉刺本質是固體的角質跟油脂，裡面沒有膿、也沒有液體，「痘痘貼根本吸不起來，貼了只是鬧劇。」

2. 悶在裡面的囊腫痘：

這是最容易出事的情況！痘痘貼的密閉性會創造出「悶熱的厭氧環境」，這正是痤瘡桿菌的最愛。醫師警告，這會讓發炎直接升級，「貼了根本是悲劇。」

3. 紅腫熱痛的嚴重痘痘：

當痘痘已經明顯感染，若硬把它封閉住，會導致膿水排不出來，發炎狀況更嚴重，堪稱「悲劇最高級」。

什麼樣的痘痘才能用？林昀萱醫師建議，只有在兩種情況下，使用痘痘貼才有正面幫助：分別是「已經冒出白頭的痘痘」，此時水膠體能幫助排膿並加速癒合；以及「已經破掉的痘痘」，痘痘貼可用來吸取分泌物、保護傷口並減少感染機會。

針對正確使用痘痘貼的重點，林昀萱醫師提醒，貼之前務必先清潔皮膚並保持乾燥，且貼上後千萬別因好奇而頻繁撕開觀察，否則會失去黏性；而更換的最佳時機，則是觀察到貼片「變白、鼓起」時。她也叮嚀，若發現患部越貼越腫，或出現紅、癢、刺痛等不適異狀，應立刻撕掉並就醫，最重要的是，痘痘貼僅具輔助修復功能，絕不能取代醫師的專業治療。