醫揭「過敏性鼻炎」5大症狀　起床先做1動作可緩解

▲不少過敏性鼻炎患者一到春天或者換季就開始瘋狂打噴嚏、流鼻水。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少過敏性鼻炎患者一到春天或者換季就開始瘋狂打噴嚏、流鼻水。中醫師陳宇芬指出，發生病因是由於鼻黏膜接觸過敏原後引發的過度反應，鼻黏膜的毛細血管擴張、滲透性增加，導致水腫，常見鼻子癢、打噴嚏等5大症狀，由於鼻過敏多發生在早晨，建議起床後先在被窩中雙手摩擦發熱，在鼻翼周圍按摩多下再下床。

陳宇芬說，過敏性鼻炎雖然在肺，但和脾、腎密切相關，各種不同體質的人也會有不同的症狀。中醫會針對不同的體質以補肺、益氣、固表、健脾、溫腎為主進行治療。

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至於該如何判斷是過敏性鼻炎，常見症狀包括「鼻子癢/打噴嚏（多在早晨起床、夜晚睡前或接觸過敏原後發作）、鼻塞（多是雙側、持續性、輕重程度不一）、流清涕（大多是清水樣鼻涕，如果有繼發性感染則黏液濃稠）、嗅覺減退（因鼻黏膜水腫導致暫時性）、眼睛/耳朵癢」。

在外觀上也會明顯黑眼圈重，因為常揉鼻子，鼻邊產生橫紋，因為常揉眼睛，眼邊產生橫線，小孩張口呼吸會影響上顎的發育，可能導致上顎牙齒外突、短下巴。

陳宇芬提醒，過敏性鼻炎患者要避免冰涼飲料、寒性水果蔬菜（西瓜、水梨、椰子汁、白蘿蔔），少吃辛辣、燒烤或油炸等刺激類食物，避免刺激脾胃，導致脾胃運化痰濕的力量減弱。

另外，由於鼻過敏多發生於早晨，起床後先在被窩中雙手摩擦發熱，在鼻翼周圍按摩多下再下床，下床後花幾分鐘活動身體，也要減少鼻黏膜的刺激因素（空污、油煙、粉塵、塵蟎），保持環境整潔，多運動也有助腎上腺素分泌讓血管收縮、鼻黏膜分泌減少而使鼻子較暢通。