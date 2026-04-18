高中切片良性！她「雞蛋大腫瘤」頂皮膚　醫見鋸齒狀搖頭了

▲女子高中時硬塊切片為良性，不顧10多年後竟惡化成癌症。（示意圖／亞大附醫提供）

記者李佳蓉／綜合報導

「醫師，我這個腫瘤做過切片是良性的，還要治療嗎？」這是門診偶爾會被問到的問題，許多人拿到病理報告就以為拿到終身免死金牌。放射科醫師林文瓊分享，一名35歲女子小美（化名）高中就摸到胸部有硬塊，當時切片為良性，她因此決定和平共存。沒想到10多年後硬塊竟失控長到「雞蛋大小」，再度檢查竟已變成惡性的侵襲癌。

林文瓊醫師在粉專提到，小美前年在姐姐陪同下前來諮詢微創手術。患者自述右胸硬塊從高中就存在，曾在大醫院做過粗針穿刺，確認是良性腫瘤。然而，這一年內硬塊卻變得「不受控」，長大速度極快。醫師替她再照超音波，發現硬塊已長到4.8公分，甚至頂到皮膚，目視就能看到一個雞蛋大小的突起。

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「這個硬塊看起來不安全！」令林文瓊感到不安的是，這顆腫瘤形狀極不規則，邊緣呈現鋸齒狀，與典型平滑橢圓的良性纖維腺瘤截然不同。醫師當下建議重新切片，卻遭小美一度拒絕。

小美不解，明明十幾年前就切片過，為何還要再受一次苦？林文瓊解釋，腫瘤現況與過去已顯著不同，「上次切片距離現在太久了，若轉成惡性，可不是微創手術能處理的。」幾天後報告出爐，醫師告知小美與姐姐：「這次不能安排微創手術，因為腫瘤其實是惡性的侵襲癌！」原本期待好消息的小美頓時沈默不語，雖然內心早有預感，但仍難以承受這巨大的轉變。

林文瓊指出，這就是「很久之前的切片結果」所給予的「錯誤安全感（false sense of security）」。小美以為經過穿刺切片確認良性後，就不再有病變風險，因此完全沒有進行後續追蹤，導致腫瘤嚴重惡化才被診斷出來。

林文瓊提醒，粗針穿刺切片僅取樣少部分組織，腫瘤本身仍留在乳房內。雖然低風險良性腫瘤轉惡性的情況屬少數，但並非完全沒風險。她強調，若追蹤過程中出現「腫瘤持續長大、腫瘤形態改變（如形狀不規則、邊緣呈現鋸齒狀）」兩種情況，絕對不能輕忽。

林文瓊呼籲，即使腫瘤曾被證實是良性，只要有變化，這就已經是與剛開始診斷時不同的問題，一定要重新切片確認，甚至手術直接移除，千萬別讓過去的報告成了未來的遺憾。