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睡不著別只喝牛奶！5種助眠食物更有感　幫你更快入睡

▲▼睡覺,睡眠,床,失眠,助眠,催眠。（圖／CFP）

▲睡得好精神才會好，日常飲食也與睡眠品質息息相關。（圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

不少人一到晚上就陷入「想睡卻睡不著」的困擾，躺在床上翻來覆去，腦袋卻停不下來，過去常聽到「睡不著就喝杯溫牛奶」，不過營養師張語希指出，其實還有不少食物在幫助入睡上更有感，她也整理出「5種比牛奶更強的助眠神隊友」，幫助改善睡眠品質。

1. 酸櫻桃
 酸櫻桃含有天然褪黑激素，有助於調節睡眠節奏。研究顯示，飲用酸櫻桃汁有助延長睡眠時間並提升睡眠效率。

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2. 奇異果
 奇異果富含血清素與抗氧化物質，建議睡前一小時食用兩顆，有助縮短入睡時間，並讓睡眠更穩定。

3. 核桃
 核桃含有Omega-3脂肪酸及褪黑激素前驅物，有助於調節神經系統，讓情緒更放鬆。

4. 香蕉
 香蕉富含鎂與鉀，能幫助肌肉放鬆，同時提供色胺酸，讓大腦更容易進入休息狀態。

5. 南瓜子
 南瓜子含有鎂與色胺酸，能穩定神經、減緩焦慮，是現代人常缺乏的重要礦物質來源。

張語希表示，這些食物能透過補充關鍵營養素，幫助身體調整生理節奏，對於長期入睡困難或睡眠品質不佳的人來說，是日常可以嘗試的輔助方式。

此外，她也提醒，想要改善睡眠，不只靠飲食，生活習慣同樣重要，建議睡前4至6小時避免攝取過多咖啡因與酒精，雖然酒精可能讓人較快入睡，但會影響深層睡眠品質，同時也可調整環境光線，讓室內保持微暗，有助於促進褪黑激素分泌。

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關鍵字： 助眠食物 睡眠品質 天然褪黑激素 營養師建議 健康睡眠

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