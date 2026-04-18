5月嬰一直吐「卻異常安靜」！　醫一抱…見3警訊心碎了

▲5個月大嬰兒送急診檢出「受虐性腦傷」，醫師心碎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

在兒科急診室裡，最令人害怕的不是大聲哭鬧，而是「太安靜的孩子」。兒科急診醫師吳昌騰分享一個令他難忘的案例，一對年輕父母抱著5個月大的嬰兒求診，主訴孩子一直嘔吐、喝奶狀況不佳，懷疑是腸胃炎。沒想到醫師抱起孩子的那一刻驚覺不對勁，電腦斷層一照竟是致命的「受虐性腦傷」，且孩子未來將面臨癲癇、發展遲緩等不可逆的傷害。

醫抱起嬰兒驚覺「3警訊」 竟是受虐腦出血

[廣告]請繼續往下閱讀...

林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰在粉專提到，那天傍晚這名嬰兒軟軟地靠在媽媽懷裡，沒有發燒、沒有明顯外傷，第一眼看起來「很像沒事」，量測生命徵象時也還算穩定。然而，「改變命運的那一刻」發生了，就在醫師抱起嬰兒的瞬間，敏銳察覺到3個警示訊號：第1是「眼神沒有在對焦」、第2是「身體張力過軟」、第3則是「頭圍偏大」。

吳昌騰隨即安排頭部電腦斷層，影像結果令所有人震驚，因為孩子根本不是腸胃炎，而是雙側、大量且新舊混合密度的「硬腦膜下血腫」。這意味著「這不是今天才發生的傷害。」

吳昌騰更進一步發現，孩子有雙側且多層的視網膜出血、肋骨有舊骨折，腦部MRI更顯示已有缺氧性損傷，最終診斷為「受虐性腦傷」。

劇烈搖晃悲劇！70%會留一輩子後遺症

吳昌騰感嘆，最難過的不是診斷，而是必須走回診間告訴父母這殘酷的真相。他指出，這類悲劇往往源自照顧者因壓力、疲憊或無法停止的哭聲，在瞬間失控下「劇烈搖晃」孩子頭頸部，造成不可逆的腦傷。根據研究，這類孩子超過70%會留下長期神經後遺症，甚至一輩子無法正常長大。

「絕對不要搖晃嬰兒！」吳昌騰痛心呼籲，照顧者若感到壓力、疲憊到快撐不住時，請務必先將孩子放在嬰兒床等安全處，並給自己幾分鐘的時間暫時離開現場，透過深呼吸冷靜，並尋求外界幫助。他也向第一線醫療同仁喊話，若心中存有一絲懷疑請千萬別忽略，因為醫護錯過的恐不只是診斷，而是孩子的未來。

吳昌騰強調，有些疾病或許可以等，但兒虐訊號絕不能放過，受虐性腦傷永遠是那種「最安靜卻也最致命」的警訊。