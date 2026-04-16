新北、桃園、高雄同時「食物中毒」　公衛師：系統失靈

▲高雄正義市場春捲老店發生大規模食品中毒。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

近來頻發生食物中毒案件，包括高雄正義市場春捲案、新北「清六食堂」便當案、桃園「上野烤肉飯」案。對此，台北市公衛師公會認為，若為單一事件，可說是店家疏失，但三座城市同時發生，這是「系統失靈」，呼籲政府加速推動「食安簽證制度」。

高雄春捲食物中毒 173人就醫

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高雄苓雅正義市場一家春捲老店，清明連假期間發生大規模食物中毒，累計173人就醫，其中患者被檢出為沙門氏菌D群。

▼新北市衛生局稽查清六食堂。（圖／新北市衛生局提供）



新北、桃園便當店食物中毒

而新北「清六食堂」食品中毒事件持續擴大，新北市衛生局公布最新檢驗報告，確認公所店與中興店共4款便當驗出沙門氏桿菌，目前全案累計已有173人通報就醫。

另外，有「中壢最強便當店」之稱的桃園上野烤肉飯內壢店，也爆發食物中毒事件，初步懷疑可能跟「馬鈴薯沙拉」有關。截至最新統計，通報有症狀民眾累計至121人，其中有91人就醫。

▼桃園上野烤肉飯發生食物中毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

公衛師：三座城市同時發生「系統失靈」



疾管署副署長曾淑慧表示，新北、高雄兩大重要腹瀉群聚都是檢出沙門氏菌，主要傳播方式為吃到受污染的水或者食品，像是生的、沒煮熟的雞蛋，或者牛奶、肉類或相關製品等，容易感染到沙門氏菌；通常是吃到受污染食物後約6小時發病，一般症狀包含噁心、腹瀉、發燒，嚴重個案可能會血便，因為沙門氏菌會影響腸黏膜，破壞嚴重時會有出血。

近期食物中毒案快速增加，中華民國食品技師公會發出聲明強調，食品供應鏈日益龐大且複雜，傳統以為倚賴產品第三方檢驗，或僅靠公部門「終端抽驗」、「事後稽查」的防堵模式即可因應，但這已使公部門人力資源用至極限；政府應導入國家考試合格、並具有2年實務工作經驗的「執業食品技師」，協助監督食品品質，將食安管理由「事後開罰」轉向「事前預防」。

高雄、新北、桃園接連發生食物中毒案，《中時新聞網》報導，台北市公衛師公會認為，若為單一事件，可說是店家疏失，但三座城市同時發生，這是「系統失靈」，呼籲政府加速推動「食安簽證制度」。

▼疾管署說明沙門氏菌。（圖／疾管署提供）

