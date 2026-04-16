長輩易遭詐騙　醫：大腦處理功能「生物性衰減」

▲長輩常被詐騙集團鎖定。（示意圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

詐騙猖獗，老人家更是常見受害者。對此，精神科醫師楊聰才表示，長輩並非單純因為「糊塗」而受騙，而是大腦在處理「風險預警」與「邏輯過濾」的功能上，出現生物性的衰減。

楊聰才近日在臉書指出，隨著年齡增長，大腦的生理結構與功能會發生細微但顯著的變化，這些轉變往往在無形中，削弱長輩對複雜詐騙情境的防禦力，從神經科學的角度來看，決策能力的改變主要源於以下幾個核心面向：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、額葉功能逐步退化（決策品質下降）

楊聰才說，大腦的前額葉皮質負責高階執行功能，包括邏輯推理、抑制衝動及風險評估；隨年齡增加，該區域的灰質體積與神經傳導物質（如多巴胺）的效能，會有所降低。

楊聰才提到，這會導致長輩在處理資訊時，變得較難過濾無關的干擾，或是在面對緊急催促（如詐騙電話中的勒索或急用）時，難以冷靜啟動邏輯思考，轉而依賴直覺或情緒反應。

2、側杏仁核與腦島反應改變（警覺性鈍化）

楊聰才表示，研究發現，長輩在面對「看起來不可信」的面孔或潛在風險時，大腦中負責處理厭惡感與負面預警的腦島（Insula）反應，較年輕人緩慢或微弱。

楊聰才指出，這種「警覺性降低」的現象，使得長輩更容易給予陌生人信任，對負面訊號的敏感度下降，從而降低預防受騙的防衛機制。

3、認知能量分配困難

楊聰才說，當大腦老化時，處理新資訊的速度（流體智力）會減慢；詐騙者往往利用複雜的術語、跳躍式的敘事，或多重指令（如ATM操作、轉帳設定）來轟炸長輩。

楊聰才寫道，在認知負荷過重的情況下，大腦會為了節省能量而採取「認知捷徑」，傾向於相信對方提供的簡化邏輯，而非費力去質疑其中的矛盾點。

4、社交動機與積極偏誤

楊聰才表示，在心理生理學上，長輩常表現出「積極偏誤」（Positivity Effect），即傾向於關注正面、和諧的資訊，而迴避衝突或負面情緒。

楊聰才提到，這種特質雖有助於提升晚年的生活幸福感，但也可能被詐騙者利用，例如詐騙者透過溫暖關懷、頻繁噓寒問暖，來建立偽造的親密感，長輩的大腦為了維持這種正向社交連結，會自動忽略對方言行中的漏洞。

5、獎賞系統的報酬預期偏誤

楊聰才說，儘管整體反應變慢，但大腦中處理「獲利預期」的區域依然活躍；當詐騙者開出高額報酬、中獎訊息或投資誘惑時，長輩大腦中對於潛在收益的渴望，有時會掩蓋對風險的評估。

楊聰才寫道，這種對「好消息」的過度反應，加上對「失去」恐懼的放大，形成了決策上的心理破綻。

楊聰才指出，總結來說，長輩並非單純因為「糊塗」而受騙，而是大腦在處理「風險預警」與「邏輯過濾」的功能上，出現生物性的衰減，了解這些變化，有助於我們以更包容的角度，來建立多重的家庭與金融防護網。