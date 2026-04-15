長庚「眼腫瘤中心」揭牌　質子治療為眼癌患者點亮曙光

▲長庚眼腫瘤中心揭牌啟用。（圖／長庚醫院提供，下同）

記者楊淑媛／桃園報導

飛蚊症、閃光、視力扭曲等易被忽略的警訊，可能是致命眼腫瘤前兆。眼內惡性腫瘤如黑色素瘤、視網膜母細胞瘤，甚至可能來自全身癌症轉移，若延誤診斷恐危及生命。長庚醫療體系領航守護網，正式於桃園長庚成立「眼腫瘤中心」，展現向罕病宣戰的決心，並透過跨科資源整合，改善台灣眼腫瘤治療成效。

長庚眼腫瘤中心15日舉行盛大揭牌儀式，由桃園長庚葉集孝副院長、林口長庚眼科部黃奕修部長、眼腫瘤中心主任周宏達醫師、長庚放射腫瘤體系召集人陳妙芬教授、小兒血液腫瘤科陳世翔副部主任、病理科黃彥霖主任以及體系行政主管等人共同揭牌，開啟長庚眼腫瘤治療新頁。

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眼腫瘤精準醫療 讓病患不面臨失去靈魂之窗遺憾

黃奕修部長表示，眼腫瘤很罕見，尤其在亞洲病患較少。成人惡性眼內黑色素瘤每年約僅 5-20 例新病例，兒童視網膜母細胞瘤每 2 萬名新生兒僅有 1 人，因此過去長期被輕忽，導致病患即使有症狀，卻往往較晚期才被診斷。

轉移性眼癌雖然較常見，但以往常聚焦於全身癌症的治療，較少針對眼部考量；病患即使癌症治療成效好，視力還是大幅降低，影響生活。

周宏達主任說，眼腫瘤病灶多位於結構精密的眼球內部或眼窩深處，診療困難度和複雜性高，需同時考量視力保留與腫瘤控制，如同於微米之間與病魔博弈。過去治療多以摘除眼球為主，現已導入精準醫療與放射治療，讓患者有機會保留視覺功能，提升生活品質與存活率。「我們的目標是引進與世界同步的精準醫療，讓台灣病患不再面臨失去靈魂之窗的遺憾。」

▲桃園長庚葉集孝副院長（正中）率領眼腫瘤中心眼科、放射腫瘤科、腫瘤科、小兒血腫科、病理科、放射科及醫學物理師等團隊。

長庚眼腫瘤中心由具英國醫師執照以及英國國家眼腫瘤中心訓練背景的周宏達醫師領軍，結合眼內腫瘤專家趙安年醫師、眼窩腫瘤專家蔡悅如醫師、及小兒眼腫瘤專家劉峻秀主任，橫跨放射腫瘤科、腫瘤科、小兒血腫科、病理科、放射科及醫學物理師等團隊，更與英國、丹麥國家眼腫瘤中心保持即時會診合作，建立跨國合作網絡，讓台灣患者在地即可獲得國際水準的醫療照護。

質子治療：公認眼腫瘤『黃金治療』 榮獲國家新創獎肯定

長庚放射腫瘤體系召集人陳妙芬教授表示，質子治療是公認的眼腫瘤『黃金治療』，長庚自2018年開始治療以來，已經有三十餘位病患接受治療，並於國際頂尖期刊發表『無侵入式眼內腫瘤質子治療』報告，受到國際重視，此外並以『筆尖射束』和『客製化銅擋塊』精準鎖定腫瘤，降低正常組織傷害。相關技術與成果榮獲國家新創獎及國家醫療品質獎肯定，展現台灣在眼腫瘤治療領域的實力與創新能量。

長庚眼腫瘤中心提供一站式診療服務，門診一旦有懷疑，會立即轉介至眼腫瘤團隊進行詳細診治，當日同時完成眼科診斷與放射腫瘤科治療規劃諮詢，大幅縮短等待時間。此外，試行半年的「眼腫瘤諮詢信箱」已受理國內多間醫學中心轉診，能為全台患者提供諮詢，提升全台疑難個案處理效率。葉集孝副院長期許團隊致力達成中心的三大願景，「呵護台灣、服務亞太、接軌國際」。

周宏達主任提醒，早期診斷對於保留眼球和視力至關重要。眼腫瘤雖罕見但進展迅速，若出現飛蚊症突增、持續閃光、視力扭曲或不明原因視力下降，應儘速就醫檢查。唯有提高警覺、及早診斷，才能守住視力與生命。