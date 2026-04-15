低年級女孩一年長10 公分！　孩子性早熟恐影響最終身高

記者翁伊森／嘉義報導

近年來，兒童「發育太早」的個案顯著增加，許多家長見孩子身高突然抽高、出現第二性徵，往往喜憂參半。嘉義基督教醫院兒童醫學部賴怡彣醫師提醒，青春期過早啟動可能導致骨骼生長板過早閉合，反而影響最終身高，「及早發現、專業評估」是守護孩子成長的關鍵。

賴怡彣醫師指出，家長可透過以下徵兆觀察孩子是否可能「性早熟」，女孩 8 歲前出現乳房發育，男孩 9 歲前睪丸開始變大，身高短時間內快速增加，每年增高超過 7-8 公分。

賴醫師分享，曾有一名小學低年級女孩一年內長高近10 公分，家長警覺就醫後發現，其骨齡已比實際年齡提前近兩年，確診為中樞性性早熟。所幸經藥物治療與持續追蹤，發育速度趨於穩定，為未來身高爭取到更多成長空間。

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統計顯示，性早熟就醫人數呈上升趨勢，女孩比例明顯高於男孩。賴醫師分析，這與營養過剩、肥胖、環境荷爾蒙暴露及生活型態改變密切相關。臨床檢查通常包含骨齡 X 光： 評估骨骼成熟度、超音波檢查， 觀察女孩型子宮與卵巢發育。LHRH 性激素刺激試驗： 判定是否為中樞性性早熟。

除了必要的醫療介入，賴醫師呼籲家長從日常生活落實預防，維持健康體重： 避免肥胖導致荷爾蒙失調、均衡飲食規律運動： 培養良好生活習慣，遠離環境荷爾蒙： 減少使用塑膠製品盛裝熱食，切勿隨意給孩子食用來源不明的補品或保健食品。

嘉基醫院強調，每位孩子的成長節奏不同，若發現發育過早，請保持冷靜並及早諮詢兒童內分泌科，透過專業評估與定期追蹤，確保孩子能健康成長，保留最佳的身高發展潛力。