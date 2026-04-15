為眼癌患者點亮曙光！長庚眼腫瘤中心揭牌「跨科整合與質子治療」

▲長庚眼腫瘤中心15日盛大揭牌啟用，開啟國內眼腫瘤治療新頁。（圖／長庚醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

飛蚊症、閃光、視力扭曲等易被忽略的警訊，可能是致命眼腫瘤前兆。眼內惡性腫瘤如黑色素瘤、視網膜母細胞瘤，甚至可能來自全身癌症轉移，若延誤診斷恐危及生命。長庚醫療體系領航守護網，正式於桃園長庚成立「眼腫瘤中心」，展現向罕病宣戰的決心，並透過跨科資源整合，改善台灣眼腫瘤治療成效。

長庚眼腫瘤中心於今(15)日舉行盛大揭牌儀式，由桃園長庚葉集孝副院長、林口長庚眼科部部長黃奕修、眼腫瘤中心主任周宏達、長庚放射腫瘤體系召集人陳妙芬、小兒血液腫瘤科副部主任陳世翔、病理科主任黃彥霖以及體系行政主管等人共同揭牌，開啟長庚眼腫瘤治療新頁。

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黃奕修表示，眼腫瘤很罕見，尤其在亞洲病患較少。成人惡性眼內黑色素瘤每年約僅 5-20 例新病例，兒童視網膜母細胞瘤每 2 萬名新生兒僅有 1 人，因此過去長期被輕忽，導致病患即使有症狀，卻往往較晚期才被診斷。轉移性眼癌雖然較常見，但以往常聚焦於全身癌症的治療，較少針對眼部考量；病患即使癌症治療成效好，視力還是大幅降低，影響生活。

周宏達說，眼腫瘤病灶多位於結構精密的眼球內部或眼窩深處，診療困難度和複雜性高，需同時考量視力保留與腫瘤控制，如同於微米之間與病魔博弈。過去治療多以摘除眼球為主，現已導入精準醫療與放射治療，讓患者有機會保留視覺功能，提升生活品質與存活率。「我們的目標是引進與世界同步的精準醫療，讓台灣病患不再面臨失去靈魂之窗的遺憾。」

長庚放射腫瘤體系召集人陳妙芬教授，質子治療是公認的眼腫瘤的「黃金治療」，長庚自2018年開始治療以來，已經有三十餘位病患接受治療，並於國際頂尖期刊發表「無侵入式眼內腫瘤質子治療報告」，受到國際重視，此外並以「筆尖射束」和「客製化銅擋塊」精準鎖定腫瘤，降低正常組織傷害。相關技術與成果榮獲國家新創獎及國家醫療品質獎肯定，展現台灣在眼腫瘤治療領域的實力與創新能量。

長庚眼腫瘤中心提供一站式診療服務，門診一旦有懷疑，會立即轉介至眼腫瘤團隊進行詳細診治，當日同時完成眼科診斷與放射腫瘤科治療規劃諮詢，大幅縮短等待時間。此外，試行半年的「眼腫瘤諮詢信箱」已受理國內多間醫學中心轉診，能為全台患者提供諮詢，提升全台疑難個案處理效率。

周宏達提醒，早期診斷對於保留眼球和視力至關重要。眼腫瘤雖罕見但進展迅速，若出現飛蚊症突增、持續閃光、視力扭曲或不明原因視力下降，應儘速就醫檢查。唯有提高警覺、及早診斷，才能守住視力與生命。