ETtoday獲牙醫醫療公益報導獎　關注東河偏鄉「行動牙科」得優勝

▲台東東河鄉的行動牙科，每週一次為民眾診療。（圖／余尚儒醫師提供）

生活中心／台北報導

由牙醫師公會全聯會舉辦「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」今（15）日公布得獎名單，《ETtoday新聞雲》以探討偏鄉牙科醫療與行動X光機使用限制為主軸的《東河無牙醫鄉「行動牙科」進駐治療卻受限 牙科X光機限制盼放寬》獲得文字類優勝肯定。

社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會辦理「115 年五四牙醫師節－台灣牙醫醫療暨公益報導獎」徵求刊登或播出於國內平面、網路及影音媒體的原創新聞報導與評論作品，主題涵蓋牙醫醫療、公益服務、人文關懷、偏鄉與義診等內容，期盼透過新聞專業，呈現牙醫界對醫療環境與社會的正面影響。

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主辦單位今公布得獎名單，其中文字類報導總計有14篇作品獲獎，《ETtoday新聞雲》大生活中心記者洪巧藍以《東河無牙醫鄉「行動牙科」進駐治療卻受限 牙科X光機限制盼放寬》系列報導獲得優勝肯定。其他獲獎媒體包含自由時報、聯合報、中國時報、TVBS新聞網、台視文化、三立新聞網、健康醫療網等。

「行動牙科」系列報導以台東縣東河鄉為起點，當地沒有任何一間牙醫診所，卻也是許多高齡、原住民族長輩生活的家鄉。牙醫師劉政宏感佩「都蘭診所」院長余尚儒投入當地偏鄉在宅醫療，主動將市區診所的診療椅搬進東河興昌巡迴點，每週一次定點駐診。

然而這樣的「行動牙科」卻面臨一大關鍵瓶頸「缺乏攜帶式X光機」，讓根管治療、拔牙等進階處置均無法進行，巡迴醫療移動式X光機的申請能否核准也充滿變數。

這困境並非個案，牙醫師公會指出，現行法規要求牙科根尖X光機必須設置於獨立X光室，在台灣已進入超高齡社會的當下，高齡、失能、失智患者若被迫從診療椅移動至X光室，反而增添跌倒、感染與焦慮風險，呼籲主管機關與時俱進，放寬手持式牙科根尖X光機的使用場域限制。

▲台灣牙醫醫療暨公益報導獎得獎名單。（圖／牙醫師公會全聯會提供）