下午狂喝手搖怕變胖？3招教你聰明選　熱量少很多

▲手搖飲熱量差異大，選對基底與配料更關鍵。（示意圖／視覺中國CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

下午時段一到，不少上班族辦公室就開始揪團訂手搖飲，對很多人來說，這一杯不只是解渴，更像是撐過工作的「小確幸」，不過喝得開心之餘，也有人擔心熱量與血糖問題。對此，營養師珊珊表示，其實不需要完全戒掉手搖飲，只要掌握選擇原則，也能喝得相對沒有負擔，她也整理出「手搖飲選品3招」，幫助民眾在享受飲料的同時，降低熱量攝取。

1. 聰明選基底



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建議以「純茶類」為優先選擇，熱量較低、負擔也較小，像是紅茶、綠茶、烏龍茶或鐵觀音等都含有咖啡因，適合需要提神的人；若想避免咖啡因，則可選擇蕎麥茶、穀麥茶或南非國寶茶等飲品。

2. 配料這樣挑



配料往往是熱量的主要來源，珍珠、波霸、奶蓋、冰淇淋或布丁等屬於高熱量選項，建議減少選擇；若想增加口感，可以改選寒天、愛玉、仙草、蘆薈或奇亞籽等相對低熱量配料，並搭配無糖飲品。

3. 掌握飲用原則



珊珊師建議，手搖飲以「無糖」為優先，並選擇中杯或小杯，避免過量攝取熱量。此外，也要留意飲用頻率，建議每週控制在1至2杯，平時則以白開水或自製茶飲為主。

珊珊進一步指出，若真的想喝含配料的飲品，也可以透過調整方式降低負擔，例如優先選擇低熱量配料，或將高熱量飲品的頻率降低至每兩週一次，讓自己在享受之餘，也能兼顧健康。

她提醒，減少負擔的關鍵不在於完全禁止，而是學會做出更好的選擇。只要掌握幾個原則，手搖飲也能成為生活中的小確幸，而不會成為健康的壓力來源。