認知退化拖10年她變中度失智　醫推3類食物：大腦年輕3至4歲

▲研究發現多攝取柑橘類水果對於降低認知衰退風險會有幫助。（圖／翻攝PEXELS）

記者邱俊吉／台北報導

一名67歲婦人早在2015年就常忘記瑣事，家人原以為只是老化，當時紙筆測驗仍有29分，拖到2025年，分數只剩22分，這時才確診中度失智症，錯過長達10年的介入期；醫師說，研究顯示，日常多攝取柑橘、莓果與豆類等食物，可望降低認知衰退風險24至38%，民眾可多參考。

據統計，國內65歲以上失智症盛行率近8%，15年後患者將從35萬人左右增至68萬人。針對相關風險，台北醫學大學醫療體系今共同提醒民眾注意，雙和醫院院長李明哲表示，失智症防線不能只放在中晚期照護，更重要的是往前抓出輕度認知障礙（MCI）。

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北醫大醫學院院長胡朝榮則說，MCI雖已有認知退化，但日常生活功能多可維持，此階段是延緩惡化的關鍵期，因為患者每年約10至15%會進展為失智症。

雙和醫院失智症中心主任黃立楷指出，大腦退化往往早已反映在生活細節，例如個性變得多疑、暴躁、或說話詞不達意，或步伐變慢、轉身困難，這些狀況往往比量表測出的異常更早出現，若能在這些變化出現時就醫，延緩惡化的機率會更高。

針對生活中的預防，雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天忻說，飲食上，研究發現柑橘類黃酮攝取，以及每周增加3份豆類攝取，都與降低38%認知衰退風險相關，效益約等於大腦年輕3至4歲，而莓果類花青素則與降低24%風險相關，另加工肉品攝取較多則與風險上升16%有關。

運動方面，阻力訓練可透過肌激素保護大腦，有氧運動則可提升心肺適能，2者結合的效果優於單一運動，再搭配認知訓練，更有助強化大腦可塑性。

葉天忻表示，失智防治需從生活警訊、精準診斷到後端照護全面布局，民眾若能及早建立健康飲食、規律運動、良好睡眠與及力管理，有助延緩認知退化，為未來高齡生活預做準備。

▲台北醫學大學醫療體系今呼籲民眾重視認知功能變化 。（圖／雙和醫院提供）