肺炎住院長者「1成因RSV感染」　醫示警病毒風險長期低估

▲台大醫院內科部醫師姚宗漢分析染RSV威脅。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

肺炎長年位居國人第三大死因，呼吸道融合病毒（RSV）是肺炎主因之一，卻長期被忽略。醫師指出，國際研究顯示，每10名因肺炎住院的年長患者中，就有1名是RSV感染造成；今年最新研究更發現，50歲以上因RSV住院的患者中，超過2成會出現急性心血管病症，且住院後半年內中風機率明顯增加，不可不慎。

台灣家庭醫學醫學會、台大醫院北護分院家醫科醫師曹玉婷表示，RSV在台灣幾乎全年流行，並有A、B兩種亞型交替或共同流行，主要透過飛沫與接觸傳播，潛伏期約2至8天；感染初期雖多為流鼻水、咳嗽、發燒等常見呼吸道症狀，但可能迅速惡化為哮喘、呼吸困難等重症表現。

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曹玉婷指出，60歲以上長者感染RSV引發肺炎的發生率是流感的2.7倍，且住院死亡率不亞於流感與新冠，更大的問題是，感染RSV並不是得過一次就有「無敵星星」能免疫，各年齡層均可能重複感染。

曹玉婷提醒，健康成人感染RSV症狀往往不明顯，可能在不知情的情況下將病毒帶回家，傳染給抵抗力較弱的嬰幼兒或年長者，值得注意的是，嬰幼兒感染後傳染期可達3至4周，同住長者恐長時間暴露在感染風險之下，一旦在家中形成交叉感染，威脅尤為嚴峻。

台大醫院內科部醫師姚宗漢分享，國外研究顯示，每10名因肺炎住院的年長患者中，就有1名是RSV感染造成，且 RSV對60歲以上長者、18至59歲慢性病成人及長照機構住民，皆屬於RSV高風險族群，不僅病程進展快，致命風險也較高，且年齡越高、住院機率越大。

▲醫師示警長者與高風險族群應主動預防接種RSV疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

姚宗漢提醒，由於RSV感染後會破壞呼吸道防禦機制，臨床統計約有3成患者會併發細菌感染，進一步加重病況並延長住院天數，年長者住院恐長達一週。臨床統計也同時顯示，年長者在住院後6個月，不僅每4人就會有1人有嚴重呼吸困難症狀外，也有3成患者會發生日常生活失能。

此外，RSV也與併發急性心血管病症密切相關。50歲以上因RSV住院的患者中，超過2成會出現至少1項急性心血管病症，且住院後半年內中風機率也會顯著增加。

姚宗漢強調，民眾日常應落實勤洗手、戴口罩、避免共食等基本防護措施；在主動預防方面，高風險族群也可以尋求醫師評估是否自費接種疫苗。根據疾病管制署建議，包含75歲以上成人、60-74 歲有慢性肺病、心臟血管疾病、肝臟、腎臟等慢性疾病，或者長照機構住民，懷孕婦女（懷孕28-36週）接種則可提供新生兒出生至6個月內的被動免疫力。